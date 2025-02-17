Washington'daki Uçak Kazası Sonrası Yüzlerce Havacılık Çalışanı İşten Çıkarıldı

Uçak ve Askeri Helikopter Çarpıştı

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında meydana gelen trajik uçak kazası sonrasında, yüzlerce havacılık çalışanının işten çıkarıldığı bildirildi. Yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpıştığı bu kazanın ardından, Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından işten çıkarma süreçleri hız kazandı.

İşten Çıkarma Süreci ve Sendika Tepkisi

Profesyonel Havacılık Güvenlik Uzmanları (PASS) Sendikası Başkanı David Spero, yazılı bir açıklama yaparak FAA'nın deneme süresindeki çalışanlara 14 Şubat tarihinden itibaren işten çıkarıldıklarına dair e-postaların gönderildiğini belirtti. Spero, "Yönetimin FAA deneme çalışanlarını işten çıkarma kararından dolayı endişeliyiz ve hayal kırıklığına uğradık" ifadelerini kullandı. Ayrıca, gönderilen işten çıkarma bildirimlerinde performans veya davranışla ilgili bir sebep gösterilmediğini vurguladı.

Asker ve Gaziler de İşten Çıkarıldı

İşten çıkarılan çalışanlar arasında birçok askeri personel ve gazinin de bulunduğunu belirten Spero, "ABD'liler adına çalışmayı seçen, adanmış kamu görevlilerini bir kenara atmak utanç verici" dedi. Bu gelişmenin, 29 Ocak'ta Washington’da gerçekleşen uçak kazasından sonra yapılması dikkat çekici bir durum olarak öne çıkıyor.

Başkan Trump'ın Eleştirileri

Kazanın ardından, Başkan Donald Trump FAA'yı eleştirerek, kurumdaki personel profiline dikkat çekti. Trump, "O mevkilerde parlak insanların olması lazım" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Kaza Detayları

29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir yolcu uçağı ile Black Hawk tipi bir askeri helikopter çarpıştı. Kazada, 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan uçak ile 3 askeri personel bulunan helikopter, Potomac Nehri'ne düştü. Yetkililer, kazada kurtulan olmadığını açıkladı.