Washington'daki Uçak Kazası Sonrası Yüzlerce Havacılık Çalışanı İşten Çıkarıldı

Washington'daki uçak kazası sonrası FAA, deneme süresindeki çalışanlarını işten çıkardı. Sendika başkanı, duruma tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 19:21
Washington'daki Uçak Kazası Sonrası Yüzlerce Havacılık Çalışanı İşten Çıkarıldı

Uçak ve Askeri Helikopter Çarpıştı

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında meydana gelen trajik uçak kazası sonrasında, yüzlerce havacılık çalışanının işten çıkarıldığı bildirildi. Yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpıştığı bu kazanın ardından, Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından işten çıkarma süreçleri hız kazandı.

İşten Çıkarma Süreci ve Sendika Tepkisi

Profesyonel Havacılık Güvenlik Uzmanları (PASS) Sendikası Başkanı David Spero, yazılı bir açıklama yaparak FAA'nın deneme süresindeki çalışanlara 14 Şubat tarihinden itibaren işten çıkarıldıklarına dair e-postaların gönderildiğini belirtti. Spero, "Yönetimin FAA deneme çalışanlarını işten çıkarma kararından dolayı endişeliyiz ve hayal kırıklığına uğradık" ifadelerini kullandı. Ayrıca, gönderilen işten çıkarma bildirimlerinde performans veya davranışla ilgili bir sebep gösterilmediğini vurguladı.

Asker ve Gaziler de İşten Çıkarıldı

İşten çıkarılan çalışanlar arasında birçok askeri personel ve gazinin de bulunduğunu belirten Spero, "ABD'liler adına çalışmayı seçen, adanmış kamu görevlilerini bir kenara atmak utanç verici" dedi. Bu gelişmenin, 29 Ocak'ta Washington’da gerçekleşen uçak kazasından sonra yapılması dikkat çekici bir durum olarak öne çıkıyor.

Başkan Trump'ın Eleştirileri

Kazanın ardından, Başkan Donald Trump FAA'yı eleştirerek, kurumdaki personel profiline dikkat çekti. Trump, "O mevkilerde parlak insanların olması lazım" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Kaza Detayları

29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir yolcu uçağı ile Black Hawk tipi bir askeri helikopter çarpıştı. Kazada, 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan uçak ile 3 askeri personel bulunan helikopter, Potomac Nehri'ne düştü. Yetkililer, kazada kurtulan olmadığını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Sendika İçinde Silahlı Çatışma: Şube Başkanı ve Sekreteri Yaşamını Yitirdi
2
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Ulaşımı Etkiliyor
3
Tunus’ta Yunus Emre Enstitüsü ile Türk Kültürü Tanıtıldı
4
Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 48 Şüpheli Gözaltına Alındı
5
Rusya'da Uyuşturucu Suçlamasıyla Tutuklanan ABD Vatandaşı Serbest Bırakıldı
6
Kadife Tavşan: 23 Şubat’ta Minik Seyircilerle Buluşuyor!
7
Kentucky'de Sel Felaketi: Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği