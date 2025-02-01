DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 -0,05%
ALTIN
3.225,48 -0,03%
BITCOIN
3.658.600,4 -0,27%

Washington'daki Uçak Kazasında 41 Ceset Çıkarıldı

Ronald Reagan Havalimanı'nda meydana gelen kazada 41 cesedin çıkarıldığı, kimliklerin belirlendiği açıklandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 00:23
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 00:23
Washington'daki Uçak Kazasında 41 Ceset Çıkarıldı

Washington'daki Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenlerden 41'inin Cesedi Çıkarıldı

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'nda yaşanan trajik uçak kazasında 41 cesede ulaşıldığı bildirildi. Olayın ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan İtfaiye ve Acil Tıp Hizmetleri Şefi John Donnelly, Potomac Nehri'nden çıkarılan cesetlerin durumuna dair bilgiler verdi.

Donnelly, "41 ceset çıkardık ve bu kurbanlardan 28'inin kimliği kesin olarak belirlendi; bu sabah saat 6 itibarıyla 18 aileye yakınları bildirildi" dedi. Ekiplerin, diğer cesetlere ulaşabilmek amacıyla çalışmalara devam ettiğini belirten Donnelly, "Tüm cesetleri çıkarmayı umuyoruz, ancak enkazın sudan çıkarılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Yetkililer, kaza sonrası havalimanındaki üç pistten ikisinin kapatıldığını ve bu durumun günlük yaklaşık 800 uçuştan 100'ünün iptaline yol açtığını bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları, olay bölgesinde ve çevresinde yaklaşık 800 görevli ile devam ediyor.

Kazanın Sebebi

ABD Federal Havacılık İdaresi, 29 Ocak tarihinde Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir yolcu uçağının Black Hawk tipi askeri bir helikopterle çarpıştığını açıkladı. Kazada 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu helikopterin Potomac Nehri'ne düştüğü bildirildi. Ne yazık ki kazada kurtulan olmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, kazanın olası sebebine ilişkin, "Helikopter, yanlış zamanda yanlış yerdeydi" açıklamasında bulunarak, durumu "büyük bir trajedi" olarak nitelendirdi ve "Maalesef kazadan kurtulan olmadı" dedi.

İLGİLİ HABERLER

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
RTÜK, Sözcü TV'deki 'Başkent Kulisleri' Programına İnceleme Başlattı
2
Uşak'ta Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Eyüpsultan'da Ailesini Katleden Şüpheli Tutuklandı
4
Ankara Üniversitesi Ödülleri Sahiplerini Buldu
5
Kastamonu'da İzinsiz Kazı Yapan 5 Kişi Gözaltında
6
Washington'daki Uçak Kazasında 41 Ceset Çıkarıldı

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!