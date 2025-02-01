Washington'daki Uçak Kazasında 41 Ceset Çıkarıldı

Washington'daki Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenlerden 41'inin Cesedi Çıkarıldı

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'nda yaşanan trajik uçak kazasında 41 cesede ulaşıldığı bildirildi. Olayın ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan İtfaiye ve Acil Tıp Hizmetleri Şefi John Donnelly, Potomac Nehri'nden çıkarılan cesetlerin durumuna dair bilgiler verdi.

Donnelly, "41 ceset çıkardık ve bu kurbanlardan 28'inin kimliği kesin olarak belirlendi; bu sabah saat 6 itibarıyla 18 aileye yakınları bildirildi" dedi. Ekiplerin, diğer cesetlere ulaşabilmek amacıyla çalışmalara devam ettiğini belirten Donnelly, "Tüm cesetleri çıkarmayı umuyoruz, ancak enkazın sudan çıkarılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Yetkililer, kaza sonrası havalimanındaki üç pistten ikisinin kapatıldığını ve bu durumun günlük yaklaşık 800 uçuştan 100'ünün iptaline yol açtığını bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları, olay bölgesinde ve çevresinde yaklaşık 800 görevli ile devam ediyor.

Kazanın Sebebi

ABD Federal Havacılık İdaresi, 29 Ocak tarihinde Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir yolcu uçağının Black Hawk tipi askeri bir helikopterle çarpıştığını açıkladı. Kazada 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu helikopterin Potomac Nehri'ne düştüğü bildirildi. Ne yazık ki kazada kurtulan olmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, kazanın olası sebebine ilişkin, "Helikopter, yanlış zamanda yanlış yerdeydi" açıklamasında bulunarak, durumu "büyük bir trajedi" olarak nitelendirdi ve "Maalesef kazadan kurtulan olmadı" dedi.