Washington DC'de Türk Gıda Ürünleri Tanıtıldı

Türk Gıda Ürünleri ABD'de Göz Doldurdu

ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen bir etkinlikte, Türk gıda ürünleri tanıtıldı. Ege İhracatçı Birlikleri tarafından başlatılan "Turkish Tastes-Turquality Projesi" kapsamında gerçekleştirilen tadım ve tanıtım etkinliği, özellikle ABD pazarında Türk ürünlerinin ön plana çıkması amacıyla organize edildi.

Etkinlikte Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çok sayıda davetli bir araya gelerek Türk gıda ürünlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Önal, burada yaptığı konuşmada, Türk gıda ürünlerinin ABD'deki tanıtımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin Türk mutfağını tanıtma açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden Açıklamalar

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kuru gıda alanında ciddi bir üretici olduğunu vurguladı. Işık, Türk ürünlerinin organik ve özgün olduğunu ifade ederek, "ABD bizim en büyük pazarlarımızdan bir tanesidir." dedi.