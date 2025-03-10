Washington DC'deki 'Siyahi Hayatlar Önemlidir' Yazısı Kaldırılıyor

Washington DC'de, 2020 yılında George Floyd'un ölümünün ardından simgesel bir anıt haline gelen 'Siyahi Hayatlar Önemlidir' (Black Lives Matter) yazısı, kaldırma işlemlerine başlanarak gündeme geldi.

Yerel yetkililer, Beyaz Saray'a oldukça yakın konumda bulunan 16'ncı sokakta, 'Siyahi Hayatlar Önemlidir' yazısının bulunduğu alanda sökme çalışmalarına başlandığını duyurdu. İki blok boyunca sarı boyayla yazılmış olan bu mesaj, Washington DC Belediyesi'ne ait işçiler tarafından büyük matkaplarla söküldü.

Yetkililer, sökme işlemi tamamlandıktan sonra yolun eski haline döndüreceğini, asfalt ile kaplanacağını ve iki yönlü trafiğe açılacağını bildirdi. Yazının tamamen kaldırılmasının yaklaşık 8 hafta süreceği tahmin ediliyor.

2020'de, Afro-Amerikan vatandaşların hakları için düzenlenen protestoların yoğun olduğu dönemde yazılan 'Siyahi Hayatlar Önemlidir' yazısı, bölgedeki göstericilerin dağıtılması için polisin kimyasal sprey kullandığı anlarda ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz hafta, Cumhuriyetçi Temsilci Andrew Clyde, Temsilciler Meclisi'nde, meydanın adının Liberty Plaza olarak değiştirilmemesi durumunda Washington DC'ye milyarlarca dolarlık federal fonun verilmesini durdurma yasa tasarısı sundu. Bu gelişmenin ardından, Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, Beyaz Saray'dan gelen baskılar neticesinde, bu simgesel yazının kaldırılacağını açıkladı.

Yazının bulunduğu alana gelen bazı aktivistler, bu kararı protesto ederek, söz konusu yazının kaldırılmasına karşı olduklarını ifade etti.

ABD başkentinde, 2020'de siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından, merkezi bir caddeye resmedilen "Black Lives Matter (siyahi hayatlar önemlidir)" yazısı kaldırılıyor. İki blok boyunca uzanan ve Google Earth'ten de net şekilde görülen yazının tamamen sökülüp yolun kullanılır hale gelmesinin yaklaşık 8 hafta sürmesi bekleniyor.

ABD başkentinde, 2020'de siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından, merkezi bir caddeye resmedilen "Black Lives Matter (siyahi hayatlar önemlidir)" yazısı kaldırılıyor. İki blok boyunca uzanan ve Google Earth'ten de net şekilde görülen yazının tamamen sökülüp yolun kullanılır hale gelmesinin yaklaşık 8 hafta sürmesi bekleniyor.