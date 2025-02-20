Washington DC'nin 52 Yıllık Sınırlı Özerkliği Trump'ın Hedefinde

ABD Başkanı Trump, 1973'teki yasadan bu yana özerk yönetim talep eden Washington DC'yi federal hükümete devretmek istiyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:26
Washington DC'nin 52 Yıllık Sınırlı Özerkliği Trump'ın Hedefinde

Washington DC, 52 yıldır kendi yasalarıyla yönetilmesine rağmen, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları bölgede tartışmalara yol açtı. Trump, başkentin özerk yapısının federal hükümet tarafından devralınması gerektiğini savunuyor.

1973 tarihinde yürürlüğe giren Columbia Bölgesi İç Yönetim Yasası sayesinde Washington DC, sınırlı özerkliğe sahip oldu. Bu yasayla birlikte başkent, kendi yerel yönetimini oluşturma hakkını elde etti. Ancak, ABD Kongresi, bölge tarafından çıkarılan yasaları gözden geçirme ve gerektiğinde veto etme yetkisine sahip olmaya devam ediyor.

Yasa Süreci ve Gelişmeler

Washington DC'nin yerel yönetim hakkına dair talepler, bir dizi faktörün etkisiyle ortaya çıktı. ABD Anayasası'nın 1. Maddesi 8. Bölüm 17. Hükmü gereğince, federal hükümetin tarafsızlığını koruması amacıyla DC, bir eyalete bağlı değil. Bu durum, DC sakinlerinin federal vergilerini ödemelerine rağmen ABD Senatosu'nda temsil hakkı bulamamalarıyla sonuçlanıyor.

Kongre'nin Temsilciler Meclisi’nde ise, yasa tasarıları sunan ancak oy hakkı olmayan bir temsilci bulunuyor. Eyaletlerin kendi yerel yetkililerini seçme haklarına sahipken, Washington DC daha önce federasyon tarafından atanan yetkililerle yönetiliyordu.

Demokratik Temsilsizlik ve Sivil Haklar Hareketi

DC sakinlerinin demokratik temsile sahip olmaması, yerel yönetim hakkı talebinin artmasına yol açtı. Sivil Haklar Hareketi sırasında, aktivistler bu durumu siyahi nüfusun yoğun olduğu bölgede sistematik ırksal adaletsizlik olarak değerlendirdiler.

Columbia Bölgesi Konseyi ve Federal Hükümet Tartışmaları

Richard Nixon’ın 1973’te imzaladığı yasa ile kurulan Columbia Bölgesi Konseyi, yerel yönetimin yasama organı olarak 13 üyeden oluşuyor. Bu üyelerin arasında seçimle gelen bir başkan ve bölgenin 8 mahallesinden temsilciler yer alıyor.

Trump'ın açıklamaları, bazı Cumhuriyetçiler tarafından destekleniyor. Bu içinde bulunduğumuz dönemde, 1973 Home Rule Act’ın federal çıkarlarla uyumsuz politikalara yol açabileceği düşünülerek eleştiriliyor. Trump, bunun yanı sıra, başkentin suç oranlarından ve evsizlik sorunundan da söz ederek, yerel yönetimin yetersizliğini vurguladı.

2020'de Fox News’a verdiği demeçte ise, Washington DC’nin eyalet olma ihtimalini kesin bir dille reddeden Trump, "DC asla bir eyalet olamayacak" ifadelerini kullandı. Bu durum, bölgenin federal kontrol altına alınmasının zorunlu olduğunu belirtiyor.

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