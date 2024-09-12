Washington Post, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümü ile İlgili Yeni Detaylar Ortaya Koydu

Washington Post'un Raporu

Washington Post, Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin, işgal altında bulunan Batı Şeria'da bir gösteri sırasında vurulduğuna dair önemli ayrıntılar paylaştı. Gazete, Eygi'nin, İsrail güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen şiddetli bir müdahale sonrasında, göstericilerin çekildiği anlarda vurulduğunu bildirdi. Bu bilgi, Eygi’nin öldüğü gün yaşanan olaylara dair 13 görgü tanığı, yerel halk ve uluslararası aktivistler tarafından sağlanan bir dizi video ve fotoğraf analizine dayandırılıyor.

Görgü Tanıklarının Açıklamaları

Raporda, Eygi'nin özellikle olaylar sonrası protestocuların güvenliği için önemli mesafeye çekilmesinin ardından vurulduğu belirtildi. Beyta beldesindeki gösteri sırasında, İsrail askerleri tarafından kullanılan göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermilerin varlığına dikkat çekildi.

Olay anında Eygi'nin yanında bulunan Avustralyalı gönüllü Helen, "Silah seslerini duyduktan sonra Eygi'nin yüzüstü yere düştüğünü gördüm," şeklinde ifade etti. Ayrıca, aktivist Jonathan Pollak, göstericilerle askerler arasındaki mesafenin 200 metreyi aştığını, Eygi'nin ise onlardan daha uzak bir konumda olduğunu vurguladı.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

İsrail ordusu, Eygi'nin ölümü ile ilgili soruları yanıtlamaktan kaçındı. Eygi’nin olay sırasında kasıt olmadan vurulduğu ve ilgili askerin başka bir göstericiyi hedef almak istediği iddia edildi.

Eygi'nin Ölümü

26 yaşındaki Eygi, 6 Eylül 2023 tarihinde, Nablus yakınlarındaki Beyta beldesinde düzenlenen bir gösteri sırasında İsrail keskin nişancısının açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Bu olay, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve İsrail hükümeti üzerinde baskılara neden olmuştur.