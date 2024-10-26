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Washington Post'un Seçimlerde Destek Vermeme Kararı

Washington Post, 36 yıl aradan sonra başkanlık seçimlerinde hiçbir adaya destek vermeyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 12:47
Washington Post'un Seçimlerde Destek Vermeme Kararı

Washington Post'un Destek Vermeme Kararı

36 yıl aradan sonra, Washington Post (WP) gazetesi, başkanlık seçimlerinde hiçbir adayı desteklememe kararı aldığını duyurdu. Bu gelişme, Amerikan medyasında "başkan adaylarını destekleme" geleneğinin yeniden tartışılmasına yol açtı.

Geçmişten Günümüze Washington Post

Genellikle sol liberal çizgideki duruşuyla bilinen Washington Post, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Donald Trump arasındaki adaylık yarışında herhangi bir destek açıklamayı reddetti. İlk kez 1976 yılında Jimmy Carter'ı destekleyen gazete, 1988 yılından bu yana tüm seçimlerde bir adayı destekleyen politikasını sürdürüyordu.

Jeff Bezos'un Etkisi

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un mülkiyetinde olan Washington Post'un Genel Yayın Yönetmeni William Lewis, "Washington Post bu seçimlerde herhangi bir başkan adayına destek açıklaması yapmayacaktır. Köklerimize geri dönüyoruz" dedi. Bazı haberlerde ise Bezos'un, gazetenin Harris’i desteklemesi planını engelleyerek bu kararı almasına sebep olduğu ileri sürüldü.

Diğer Gazetelerin Destek Açıklamaları

Öte yandan, New York Times (NYT), Demokrat Kamala Harris’i destekleyeceğini açıklarken, Los Angeles Times da "hiçbir adayı desteklememe" kararı aldığını bildirdi. Los Angeles Times, Washington Post ile birlikte Harris’i desteklemeyi reddeden ikinci gazete olarak kayıtlara geçti.

Medya Destekleri ve Seçimler

Bu seçimde, ulusal ve yerel 80'den fazla medya kuruluşu Harris'e destek açıklaması yaptı. Buna karşılık, New York Post ve Washington Times gibi 10 civarında medya kuruluşu Trump’a destek verdi. Medya, 2016'da Hillary Clinton'a 240, 2020'de ise Joe Biden'a 120 destek açıklaması yapmıştı.

Geleneksel Destek Beyanı

Amerikan medyasında, başkanlık seçimleri öncesinde medyanın desteklediği adayları açıklaması gelenekselleşmiş bir tutum olarak değerlendiriliyor. Ancak, bağımsız medya söylemiyle örtüşmediği eleştirilen bu durum, siyasi ayrışmada ortaya çıkan derinleşmenin yanı sıra medyanın ekonomik sıkıntıları ile ilişkilendirilmektedir.

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