Water4All 2025: TÜBİTAK Destekli Küresel Su Güvenliği Çağrısı

Water4All 2025 ile Gezegen İçin Su Güvenliği

Dünyanın su güvenliğini sağlamak amacıyla Water4All 2025 Çok Uluslu Ortak Çağrısı ile sudaki kirleticiler, su kalitesi ve arıtım teknolojileri geliştirmeye yönelik uluslararası iş birliği çağrısına çıkıldı. AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre çağrı, Ufuk Avrupa Programı çerçevesinde hayata geçirildi.

Çağrının kapsamı ve bütçe

Çağrı, 30 ülke (33 fonlama kuruluşu) ve Avrupa Komisyonu tarafından destekleniyor ve yaklaşık 28 milyon avro bütçeyle AR-GE ve yenilik projelerini finanse edecek. Sadece şu üç konu başlığı altında proje başvuruları kabul edilecek:

"Sudaki kirleticiler ve sağlık riskleri: Bunların görülme sıklığı, davranışları, etkileşimleri ve kırılganlık", "Su kalitesi ve maruziyet izleme için yenilikçi araçlar ve teknolojiler" ve "Su arıtımı ve maruziyetin azaltılması için politika".

Kimler başvurabilir

Başvurular; Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sektörde faaliyet gösteren ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri tarafından yapılabilecek. Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru kabul edilmeyecek.

Mali destek ve sınırlar

Projelerin süresi en fazla 36 ay olacak. Bir proje için TÜBİTAK'tan talep edilebilecek katkı proje başına toplam 190 bin avro ile sınırlı; yürütücü kuruluş başına ise yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurumları için 100 bin avro, özel kuruluşlar için 190 bin avro üst sınır uygulanacak.

Uluslararası değerlendirme sonucu desteklenmesine karar verilen projelerde Türkiye'den ortakların proje giderleri, TÜBİTAK tarafından Türk lirası üzerinden ve geçerli proje sözleşmesi kapsamında karşılanacak.

TÜBİTAK'tan proje teşvik ikramiyesi ve yurt içi saha çalışmaları dışındaki faaliyetler için yapılacak yurt içi ve yurt dışı seyahatlere sağlanan destek miktarı hariç, talep edilen katkının %50'si ve en yüksek 650 bin lira olacak şekilde kurum hissesi üst tutarları proje bütçesine eklenecek.

Çağrı kapsamında yurt içi/yurt dışı kongre ve konferans katılımları için yapılan seyahatlere yürütücü kuruluş başına en fazla 116 bin lira, proje ortakları arasında çalışma ziyareti ve network gibi faaliyetlere ilişkin seyahatlere en fazla 195 bin lira olmak üzere toplam en fazla 311 bin lira ödenek talep edilebilecek.

Destek kalemleri personel giderlerinden danışmanlık hizmetlerine, makine ve teçhizat alımından mali müşavirlik hizmetine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Kabul edilen bütçelere göre destek oranları ise şu şekilde belirlendi: yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları %100, büyük ölçekli özel kuruluşlar %60, KOBİ'ler %75 destek alacak.

Proje ekibi ve burslar

Proje ekibinde proje yürütücüsü, araştırmacı, danışman, yardımcı personel ve bursiyer (özel kuruluşlar hariç) görev alabilecek. Projede yer alacak kişilerin TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS)'e kayıtlı olmaları gerekiyor.

Proje yürütücülerinin üniversite personeli olması durumunda doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip olmaları isteniyor; kamu kurumları veya özel kuruluşlarda çalışıyorlarsa en az 4 yıllık üniversite lisans eğitimi yeterli sayılacak.

Lisans bursiyerleri herhangi bir kurum veya kuruluşta çalışmamalı; öğrencinin sınıfta kalması halinde bursu kesilecek. Bir projede aynı anda en fazla 4 lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilecek. Burs miktarları aylık 5.250 lira ile 36.500 lira arasında değişecek.

Takvim

Çağrı kapsamında birinci aşama uluslararası başvuru için son tarih 13 Kasım, başvurunun onaylanması için son tarih 18 Kasım, e-imza için son tarih 21 Kasım olarak belirlendi.

İkinci aşamada, ortak çağrı sekretaryası tarafından Eylül 2026'da desteklenmesine karar verilen projelerin belirlenmesi ve ilan edilmesi bekleniyor; olumlu sonuçlanan projeler TÜBİTAK tarafından duyurulacak.