Webb Teleskobu, Güneş Sistemi Dışındaki Gezegenin Atmosferinde Karbondioksidi Görüntüledi

James Webb Teleskobu'ndan Tarihi Keşif

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Güneş sistemi dışında yer alan bir gezegenin atmosferinde karbondioksidin varlığını tespit ederek uzay keşiflerinde önemli bir adım attı.

HR 8799 Sistemine Odaklanıldı

Johns Hopkins Üniversitesinden astrofizikçiler, 130 ışık yılı mesafedeki çok gezegenli HR 8799 sistemini gözlemleyerek bu bulgulara ulaştı. Bu sistem, gezegen oluşumu araştırmaları açısından uzun süredir önemli bir hedef olma özelliği taşıyor.

Araştırmacılar, JWST'nin yıldızların etrafındaki uzak gezegenleri inceleme işlevine sahip koronagraf cihazını kullanarak, gezegenin atmosferinde bulunan karbondioksidi görüntülemeyi başardı.

Gezegenlerin Oluşumu Hakkında Yeni Bilgiler

Araştırma sonuçları, yaklaşık 30 milyon yaşındaki sistemin dört dev gezegeninin, Jüpiter ve Satürn gibi, yavaş yavaş katı çekirdekler oluşturarak şekillendiğine dair güçlü kanıtlar sağlıyor. Araştırmanın yazarlarından William Balmer, "Bu tespit sayesinde, bu gezegenlerin atmosferlerinde karbon, oksijen ve demir gibi ağır elementlerin önemli bir kısmının bulunduğunu gösterdik" şeklinde açıklamada bulundu.

Çalışmanın sonuçları, The Astrophysical Journal dergisinde yayımlandı.