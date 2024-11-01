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Webb ve Hubble Teleskopları İki Galaksiyi Görüntüledi

NASA ve ESA'nın ortak projesi galaksileri korkunç görünümleriyle yakaladı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:29
Webb ve Hubble Teleskopları İki Galaksiyi Görüntüledi

Webb ve Hubble Uzay Teleskopları'nın Büyüleyici Bulgusu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından işletilen James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) işbirliğiyle geliştirilmiş Hubble Uzay Teleskobu, "kanlı gözlerle korkunç biçimde bakan" iki galaksiyi görüntülemeyi başardı.

Galaksilerin Korkunç Görselliği

Nasa Jet İtki Laboratuvarı'nın duyurusuna göre, bilim insanları, IC 2163 ve NGC 2207 galaksilerine ait görüntüleri birleştirerek şok edici bir görsel elde etti. Bu galaksiler, binlerce yıl önce birbirine çok yakın geçişler yaparak çarpışma izleri bıraktı.

Göz Kapağı Gibi Parlayan Galaksiler

Görselde, sanki "etsiz bir yüzün" üst kısmından kan pompalıyormuş gibi bir izlenim yaratılıyor ve galaksi çekirdekleri "yakıcı gözler" olarak kozmik karanlığa bakıyor.

Galaktik Geçişler ve Yıldız Oluşumları

Bilim insanları, galaksilerin ilk geçişlerinde meydana gelen yer çekimsel etkilerin izlerini buldu. IC 2163 galaksisinin "göz kapakları" arasındaki parlak kırmızı çizgiler, onun şişkin ve damarlı kollarını temsil ediyor.

Kütleçekimi ve Yıldız Doğumu

Her iki galaksinin de yüksek sayıda yeni yıldız oluşturduğu ve yılda yaklaşık 24 Güneş büyüklüğünde yıldız ürettiği gözlemlendi. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Samanyolu Galaksisi yalnızca yılda iki veya üç güneş benzeri yıldız üretebiliyor.

Gelecekteki Etkileşimler

Gelecekte bu galaksilerin yeniden birbirinin yanından geçmesine olanak tanınabilir ve çekirdekleri birleşerek daha parlak bir "tepegöz" haline dönüşebilir. Araştırmalar, bu galaksilerin evrim sürecini ve sürekli değişen görsellerini daha iyi anlamak için devam ediyor.

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