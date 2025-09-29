Weimar Üçgeni: Polonya, Almanya ve Fransa İsrail'e 'E1' Yerleşim Planını Durdurma Çağrısı

Polonya, Almanya ve Fransa, İsrail hükümetine 'E1' olarak adlandırılan proje dahil tüm yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısında bulundu. Üç ülkenin dışişleri bakanları, Varşova'da yaptıkları toplantı sonrası ortak yazılı bir açıklama yayımladı.

Weimar Üçgeni'nin ortak talepleri

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot imzasıyla yayımlanan açıklamada, derhal ateşkes, kalan tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve Birleşmiş Milletler ile ilgili kurumlarla koordineli şekilde Gazze'nin tamamına insani yardımın engelsiz girişinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Gazze Şehri'ndeki İsrail askeri operasyonlarının derhal durması gerektiği; bu operasyonların kitlesel sivil göçe, can kayıplarına ve altyapı yıkımına yol açtığının altı çizildi.

Çözüm vurgusu ve E1 çağrısı

Metinde, tarafların müzakere edilmiş iki devletli çözüme olan bağlılıklarının güçlü olduğu belirtildi ve New York Bildirgesi'nde öngörülen önlemlerin hızlı uygulanması çağrısında bulunuldu. Taraflara, çözümün uygulanabilirliğini zayıflatan eylemlerden kaçınma uyarısı yapıldı.

Bu çerçevede açıklama, İsrail hükümetini 'E1' olarak adlandırılan proje dahil tüm yerleşim faaliyetlerini durdurmaya çağırdı ve Weimar Üçgeni ülkelerinin bu meseleyi Avrupa Birliği zemininde ele almaya devam edeceklerini duyurdu.

Arka plan

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Eylül tarihinde, işgal altındaki Batı Şeria'yı bölmeyi ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesini öngören 'E1 Projesi'nin ilerletilmesini onaylamıştı.