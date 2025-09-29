Weimar Üçgeni: Polonya, Almanya ve Fransa İsrail'e 'E1' Yerleşim Planını Durdurma Çağrısı

Polonya, Almanya ve Fransa, İsrail'i 'E1' projesi dahil tüm yerleşim faaliyetlerini durdurmaya çağırdı; ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye engelsiz insani yardım vurgulandı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 19:57
Weimar Üçgeni: Polonya, Almanya ve Fransa İsrail'e 'E1' Yerleşim Planını Durdurma Çağrısı

Weimar Üçgeni: Polonya, Almanya ve Fransa İsrail'e 'E1' Yerleşim Planını Durdurma Çağrısı

Polonya, Almanya ve Fransa, İsrail hükümetine 'E1' olarak adlandırılan proje dahil tüm yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısında bulundu. Üç ülkenin dışişleri bakanları, Varşova'da yaptıkları toplantı sonrası ortak yazılı bir açıklama yayımladı.

Weimar Üçgeni'nin ortak talepleri

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot imzasıyla yayımlanan açıklamada, derhal ateşkes, kalan tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve Birleşmiş Milletler ile ilgili kurumlarla koordineli şekilde Gazze'nin tamamına insani yardımın engelsiz girişinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Gazze Şehri'ndeki İsrail askeri operasyonlarının derhal durması gerektiği; bu operasyonların kitlesel sivil göçe, can kayıplarına ve altyapı yıkımına yol açtığının altı çizildi.

Çözüm vurgusu ve E1 çağrısı

Metinde, tarafların müzakere edilmiş iki devletli çözüme olan bağlılıklarının güçlü olduğu belirtildi ve New York Bildirgesi'nde öngörülen önlemlerin hızlı uygulanması çağrısında bulunuldu. Taraflara, çözümün uygulanabilirliğini zayıflatan eylemlerden kaçınma uyarısı yapıldı.

Bu çerçevede açıklama, İsrail hükümetini 'E1' olarak adlandırılan proje dahil tüm yerleşim faaliyetlerini durdurmaya çağırdı ve Weimar Üçgeni ülkelerinin bu meseleyi Avrupa Birliği zemininde ele almaya devam edeceklerini duyurdu.

Arka plan

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Eylül tarihinde, işgal altındaki Batı Şeria'yı bölmeyi ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesini öngören 'E1 Projesi'nin ilerletilmesini onaylamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan duyurdu: 20 bin personel ardından 1000 hakim-savcı yardımcısı alımı
2
Edirne Havsa'da Köy Merasında Silahlı Kavga: 1 Ölü
3
Güllü'nün Kızı: 'Annem Roman Havası Oynarken Düştü' — Gül Tut'un Savcılık İfadesi
4
Erdoğan: Birleşik Krallık ve Fransa'nın Filistin Devleti'ni Tanıması Fevkalade Önemli
5
AÇA Raporu: Avrupa'nın Çevre Durumu 2025'te Kritik Uyarı
6
Yaşargil'in Liseyi Bitirme Belgesi Gün Yüzüne Çıktı

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı