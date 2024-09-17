Weimar Üçgeni Ülkelerinden Moldova'ya Üyelik Desteği

Weimar Üçgeni Ülkelerinden Destek

Fransa, Almanya ve Polonya’nın oluşturduğu Weimar Üçgeni, Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik müzakerelerini sürdüren Moldova’ya destek verdiklerini duyurdu.

Ortak Açıklama

Dışişleri Bakanları Stéphane Séjourné (Fransa), Annalena Baerbock (Almanya) ve Radosław Sikorski (Polonya), Moldova'nın Kişinev kentindeki Moldova'ya Destek Platformu Bakanlar Konferansı kapsamında ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Bakanlar, Moldova'nın AB üyelik sürecine yönelik "sarsılmaz" desteklerini yineledi. Moldova'nın demokratik reformlar, yöneticilerinin cesareti ve vatandaşlarının kararlılığı sayesinde AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasının "mümkün" olduğunu belirttiler.

Moldova'nın Güçlü Duruşu

Bakanlar, Moldova'nın Rusya'nın istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı gösterdiği başarıyı memnuniyetle karşıladı ve yeni Rus tehditlerine karşı devam edecekleri destek taahhüdünde bulundu.

Savunma ve Güvenlik İşbirliği

Ayrıca, Moldova’ya savunma ve güvenlik işbirliği konusunda ikili yardımların ve Avrupa Barış Fonu çerçevesinde yapılacak desteklerin ilave edileceği kaydedildi.

Not olarak, AB, Moldova ile tam üyelik müzakerelerine Haziran ayında başlamıştı. Weimar Üçgeni ise 1991 yılında Polonya, Almanya ve Fransa arasında uluslararası işbirliği amacıyla kurulmuştur.