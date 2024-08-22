Whakaari Yanardağı'nın Faaliyeti Hava Ulaşımını Etkiliyor

Yeni Zelanda'da Uçuş İptalleri

Yeni Zelanda'nın kuzeyinde bulunan Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı, faaliyete geçmesi sonucu hava ulaşımında önemli aksamalara neden oldu. Yerel basında yer alan bilgilere göre, yanardağın püskürttüğü volkanik küllerin yüksekliği 1,2 kilometreyi buldu.

Uçuşlarda İptal ve Ertelenmeler

Ulusal hava yolu şirketi Air New Zealand, patlama sonrasında Tauranga ve Rotorua havaalanlarından gerçekleştirilecek 10'dan fazla uçuşun iptal edildiğini, 3 uçuşun da ertelendiğini duyurdu.

Son Durum ve Geçmişteki Olaylar

Bölgenin yer bilimleri araştırma enstitüsü GNS Science, geçtğimiz hafta Whakaari'de yeni bir volkanik menfez tespit edildiğini ve volkanik külde artış gözlemlendiğini bildirdi. Daha önce Aralık 2019'da meydana gelen patlama, 22 turistin ölümüne ve 25 kişinin ağır yaralanmasına sebep olmuştu.