Whatsapp mı çöktü? WP çöktü mü, ne oldu? Whatsapp çöktü mü, neden çöktü? Whatsapp çalışmıyor!

Whatsapp çöktü! WhatsApp kullanıcıları uygulamada yaşadıkları problem sonrası Whatsapp çöktü mü, neden çöktü merak ediyorlar. Peki Whatsapp mı çöktü? WP çöktü mü, ne oldu? Whatsapp çöktü mü, neden çöktü? İşte WP çöktü mü, ne oldu? Detaylar ile beraber Whatsapp'a ne oldu? Haberimizde....