Whatsapp mı çöktü? WP çöktü mü, ne oldu? Whatsapp çöktü mü, neden çöktü? Whatsapp çalışmıyor!
Whatsapp çöktü mü? WhatsApp kullanıcıları uygulamada yaşadıkları problem sonrası Whatsapp çöktü mü, neden çöktü merak ediyorlar. Peki Whatsapp mı çöktü? WP çöktü mü, ne oldu? Whatsapp çöktü mü, neden çöktü? İşte WP çöktü mü, ne oldu? Detaylar ile beraber Whatsapp'a ne oldu? Ayrıntılar...
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Whatsapp kullanıcıları bugün akşam saatlerinde uygulamada problem yaşadıklarını sosyal medyada ifade ettiler.
Downdetector verilerinde Whatsapp'taki kesinti bildirimleri şu şekildedir:
En çok bildirilen sorunlar54% Mesaj gönderme31% Uygulama15% Sunucu bağlantı
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın çöktüğü öne sürüldü. Bazı kullanıcılar son görülme ve mesaj göndermede sorun hayatta olduğunu belirtti.
Özellikle Twitter üzerinden WhatsApp'ta yaşanan sorunla ilgili binlerce paylaşım yapıldı. WhatsApp'taki sorun hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Telefonunuzun İnternet'e bağlı olduğundan eminseniz WhatsApp mesajlarını alamamanızın ya da gönderememenizin birkaç nedeni olabilir:Telefonunuzun yeniden başlatılması ya da kapatılıp açılması gerekiyordur.Mesaj gönderdiğiniz kişi numaranızı engellemiştir.Başlangıçta yapmanız gereken tek şey doğrulama işlemi tamamlanmamıştır.WhatsApp üzerinden mesaj göndermeye çalıştığınız kişinin numarası telefonunuza doğru kaydedilmemiştir.
"Mesaj bekleniyor. Bu biraz zaman alabilir." mesajını alma sorunu
Bazen kişilerin size göndermiş olduğu mesaj yerine yukarıdaki mesajı görebilirsiniz. Uçtan uca şifreleme nedeniyle, kişinin telefonunun çevrimiçi olması gerektiğinden dolayı söz konusu kişinin mesajının size iletilmesi biraz zaman alabilir. Siz ya da sohbet ettiğiniz kişi yakın süreçte WhatsApp'ı yeniden yüklediyseniz veya WhatsApp'ın eski bir sürümünü kullanıyorsanız bu durumla karşılaşabilirsiniz.
Bu süreci hızlandırmak için:Mesajlaştığınız kişiden telefonunda WhatsApp'ı açmasını isteyin.Her ikinizin de WhatsApp'ın en yeni sürümünü kullandığınıza emin olun.
"Mesaj bekleniyor. Telefonunuzu kontrol edin." mesajını alma sorunu
Bağlı cihazlarınızda bazen, gönderdiğiniz ya da aldığınız mesaj yerine yukarıdaki mesajı görebilirsiniz. Uçtan uca şifreleme nedeniyle, mesajın bağlı cihazınıza ulaşması biraz zaman alabilir. Siz ya da sohbet ettiğiniz kişi yakın süreçte WhatsApp'ı yeniden yüklediyseniz veya WhatsApp'ın eski bir sürümünü kullanıyorsanız bu durumla karşılaşabilirsiniz.Mesajı görebilmek adına telefonunuzu kontrol edin.Mesajlaştığınız kişiden telefonunda WhatsApp'ı açmasını isteyin.Her ikinizin de WhatsApp'ın en yeni sürümünü kullandığınıza emin olun.