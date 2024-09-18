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Wildberries Merkezinde Silahlı Çatışma: 2 Ölü

Moskova'daki Wildberries ofisinde yaşanan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 17:02
Wildberries Merkezinde Silahlı Çatışma: 2 Ölü

Wildberries Ofisinde Silahlı Çatışma

Rusya'nın internet perakendecisi Wildberries'in Moskova'daki merkez binasında meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Olayın ardından, yetkililer 28 kişiyi gözaltına aldı.

Tatyana Bakalçuk'un Açıklaması

Wildberries'in kurucusu Tatyana Bakalçuk, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, eski eşi Vladislav Bakalçuk tarafından yönetilen bir grubun ofise zorla girmeye çalıştığını ifade etti. Bakalçuk, "Polisin durumu kontrol altına almasını talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Wildberries'teki İç Mücadele

Wildberries, bu yıl haziran ayında yeni bir dijital ticaret platformu oluşturma amacıyla yerel bir reklam firmasıyla birleşme kararı almıştı. Bu duruma eski eşi Vladislav Bakalçuk itiraz etmişti. Geçtiğimiz temmuz ayında, Tatyana Bakalçuk, eşi hakkında boşanma davası açarak şirketin %1 hissesine sahip olmasına karşı hareket etti.

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