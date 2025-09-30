Willavicencio: ABD ile İlişkiler Gergin — Petro'nun Vizesi İptali

Willavicencio'dan sert tepki ve dayanışma

Kolombiya Dışişleri Bakanı Rosa Willavicencio, New York'ta düzenlenen Filistin'e destek mitingine katıldığı gerekçesiyle vizesi iptal edileceği açıklanan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile yan yana olduklarını ve ABD ile ilişkilerin gergin olduğunu bildirdi.

Başkent Bogota'da düzenlediği basın toplantısında Willavicencio, Cumhurbaşkanı Petro ile dayanışma amacıyla ABD vizesinden gönüllü olarak vazgeçeceğini açıkladı.

Willavicencio, "Bunun (Petro'nun vizesinin iptal edilme konusu) Gazze'deki soykırımı kınayan Uluslararası İnsani Hukuk'u savunmak için yapılan gösterilere karşı bir ceza olduğunu düşünüyoruz. İlişkiler (ABD ile) açıkça gergin çünkü Gazze'de yaşanan soykırıma duyarsız olmayacağımızı net şekilde ifade ediyoruz." dedi.

Uluslararası hukuk ve hükümetin tutumu

Bakan, Kolombiya'nın uluslararası düzeyde insan hakları, barış ve çok taraflılığı savunmayı sürdüreceğini belirtti. Petro'nun New York'taki protestolara barışçıl amaçla katıldığını ve tüm savaşların sona erdirilmesi çağrısı yaptığını aktardı.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ilişkin değerlendirmesinde Willavicencio, "Ülkemizin bu olaylar karşısındaki onurlu duruşuna itiraz eden siyasi partiler, iş dünyası örgütleri veya vatandaşlar olabilir. Onları bunu kabul etmeye zorlayamayız ancak hükümetin tutumu açıktır. Soykırım karşısında başımızı eğemeyiz." ifadesini kullandı.

Hükümet çevresinden vizelerden vazgeçme kararı

Kolombiya basınına göre Petro'ya destek amacıyla Cumhurbaşkanlığı'nın hukuk sekreteri Augusto Ocampo, Maliye Bakanı German Avila Plazas, Sanayi ve Ticaret Müfettişi Cielo Rusinque ve Maden ve Enerji Bakanı Edwin Palma de ABD vizelerinden gönüllü olarak vazgeçecek.

ABD'nin vize iptali ve Petro'nun açıklamaları

ABD hükümeti, Times Meydanı'nda düzenlenen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katılan Gustavo Petro'nun vizesinin iptal edileceğini duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "ABD askerlerini emirlere itaatsizliğe ve şiddete teşvik ettiği" belirtilen Petro'nun pervasız ve kışkırtıcı eylemleri nedeniyle vizesinin iptal edileceği ifade edildi.

Petro ile birlikte protestoya katılan Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters da Times Meydanı’ndaydı. Protestodaki konuşmasında Petro, "Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunun başka türlü izahı yok. Amaç Filistin halkını yok etmektir." dedi ve ABD askerlerine, "İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, (ABD Başkanı Donald) Trump'a boyun eğmeyin." çağrısında bulundu.

Vize iptaline ilişkin yapılan açıklamaya Petro, "Artık ABD'ye seyahat için vizeye ihtiyacım yok." yanıtını verdi.