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Williams Sendromlu Mehmet Onur, Hayalini Gerçekleştirerek Ringde Boks Yaptı

Williams sendromlu Mehmet Onur, milli boksör Cahit Emin Akyüz ile ringde karşılaşma hayalini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:33
Williams Sendromlu Mehmet Onur, Hayalini Gerçekleştirerek Ringde Boks Yaptı

Williams Sendromlu Mehmet Onur'un Hayali Gerçek Oldu

Erzurum'da düzenlenen Ayhan Tunçkılıç Boks Turnuvası'nda, milli boksör Cahit Emin Akyüz ile ringe çıkarak büyük bir hayalini gerçekleştiren 17 yaşındaki Mehmet Onur Murçak, bu özel anı ile hafızalarda yer etti.

Mehmet Onur'un Boks Hayali

Williams sendromu nedeniyle konuşma ve hareket zorluğu yaşayan genç sporcu, Erzurum'da ikamet eden Murçak ailesinin 3 çocuğundan biri. Erzurum Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencisi olan Mehmet Onur, zaman zaman farklı spor branşlarında antrenman yapmaktadır. Bu süreçte, ailesine sürekli olarak boks müsabakalarına katılma arzusunu ileten Mehmet Onur'un hayali, Ayhan Tunçkılıç Boks Turnuvası'nda özel bir maç için davet edilmesiyle gerçek oldu.

Ringdeki Başarı ve Ödül

Turnuvanın düzenlendiği Palandöken Kapalı Spor Salonu'na annesi Perihan Murçak ile birlikte gelerek hazırlıklarını tamamlayan Mehmet Onur, milli boksör Cahit Emin Akyüz ile ringde karşı karşıya geldi. İki raund süren karşılaşmayı nakavtla kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Alkışlar Eşliğinde Madalyasını Aldı

Maçın ardından turnuvaya katılan diğer boksörler ve protokol üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektiren Mehmet Onur, alkışlar eşliğinde madalyasını aldı. Rakibini tebrik eden genç boksör, salonda bulunanların ilgi odağı oldu.

Mutluluğunu Paylaştı

AA muhabirine konuşan Mehmet Onur, organizasyona katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Boksu çok seviyorum. İlk defa maça çıktım. Bir daha çıkmak istiyorum.” dedi. Annesi Perihan Murçak ise, “Onun mutlu olması için her şeyi yapıyoruz.” diyerek, organizasyona katıldıkları için yaşanan mutluluğu dile getirdi. Murçak, “Böyle aktiviteler Onur'a çok katkı sağlıyor. Spor arkadaşları ile vakit geçirmesi çok önemli.” sözleriyle de spora olan ilgisini vurguladı.

Williams sendromu nedeniyle konuşma ve hareket zorluğu yaşayan 17 yaşındaki Mehmet Onur Murçak...

Williams sendromu nedeniyle konuşma ve hareket zorluğu yaşayan 17 yaşındaki Mehmet Onur Murçak, müsabaka hayalini boks turnuvasında milli sporcu Cahit Emin Akyüz ile ringe çıkarak gerçekleştirdi.

Williams sendromu nedeniyle konuşma ve hareket zorluğu yaşayan 17 yaşındaki Mehmet Onur Murçak...

Williams sendromu nedeniyle konuşma ve hareket zorluğu yaşayan 17 yaşındaki Mehmet Onur Murçak, müsabaka hayalini boks turnuvasında milli sporcu Cahit Emin Akyüz ile ringe çıkarak gerçekleştirdi.

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