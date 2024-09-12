Winston Churchill'in Çalınan Orijinal Fotoğrafı İtalya'da Bulundu

Winston Churchill'in Orijinal Fotoğrafı İtalya'da Ele Geçirildi

İngiltere'nin eski Başbakanı Winston Churchill'in 1941 yılında Kanada'da çekilen ve daha sonra çalınan orijinal fotoğrafı, İtalya'da ortaya çıktı. Fotoğrafın, Kanada'nın Ottawa kentindeki bir otelden kaybolduğu düşünülüyor.

Fotoğrafın Kaybolduğu Süre ve Bulunma Hikayesi

Bahsi geçen fotoğraf, BBC tarafından bildirildiği üzere, 2021'in Aralık ayı ile 2022'nin Ocak ayı arasında çalınmış olabilir.

İtalya'nın Cenova kentinde, fotoğrafı bir açık artırmada satın alan şahıs, çok sonradan çalıntı olduğunu öğrendi.

Olayla bağlantılı olarak Ontario eyaletinin Powassan bölgesinde, fotoğrafın suçlamalarla ilişkili olduğu düşünülen bir kişi gözaltına alındı.

Fotoğrafın Önemi

1941'de çekilen bu tarihi fotoğraf, günümüzde İngiltere'deki 5 sterlinlik banknotların üzerinde yer alıyor. Ottawa'daki otel çalışanları, fotoğrafın sahtesiyle değiştirildiğini Ağustos 2022'de fark etti.