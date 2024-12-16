Wisconsin'deki Okul Saldırısında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Wisconsin'de Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 7 Yaralı
ABD'nin Wisconsin eyaletinde, Abundant Life Hristiyan Okulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, en az 7 kişi yaralandı.
Saldırının Detayları
Madison Polisi, sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, saldırının okuldaki bir öğrenci tarafından gerçekleştirildiğini ve şüphelinin okul içinde ölü bulunduğunu duyurdu.
Madison Polis Şefi Shon Barnes, olay anında polislerin hiçbir ateş açmadığını vurguladı ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alındığını belirtti. Olayın ardından birçok yol trafiğe kapatıldı.
Okul Hakkında Bilgiler
Abundant Life Hristiyan Okulu, lise seviyesine kadar yaklaşık 390 öğrenciye eğitim vermekte olup, olay şok etkisi yarattı.
Beyaz Saray'dan Açıklama
Saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın olaydan haberdar olduğu bilgisini paylaştı.