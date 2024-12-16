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Wisconsin'deki Okul Saldırısında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Wisconsin eyaletindeki bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda 4 ölü, 7 yaralı. Şüphelinin öğrenci olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 22:11
Wisconsin'deki Okul Saldırısında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Wisconsin'de Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 7 Yaralı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, Abundant Life Hristiyan Okulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, en az 7 kişi yaralandı.

Saldırının Detayları

Madison Polisi, sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, saldırının okuldaki bir öğrenci tarafından gerçekleştirildiğini ve şüphelinin okul içinde ölü bulunduğunu duyurdu.

Madison Polis Şefi Shon Barnes, olay anında polislerin hiçbir ateş açmadığını vurguladı ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alındığını belirtti. Olayın ardından birçok yol trafiğe kapatıldı.

Okul Hakkında Bilgiler

Abundant Life Hristiyan Okulu, lise seviyesine kadar yaklaşık 390 öğrenciye eğitim vermekte olup, olay şok etkisi yarattı.

Beyaz Saray'dan Açıklama

Saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın olaydan haberdar olduğu bilgisini paylaştı.

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