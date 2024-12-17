Wisconsin'deki Okul Saldırısında Ölü Sayısı İki Olarak Güncellendi

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan Abundant Life Hristiyan Okulu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü sayısının 2’ye yükseldiği bildirildi. 17 yaşındaki bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırıda yaşanan trajedi, ayrıca 6 kişinin yaralandığını aktardı.

Olayın Detayları

Polis yetkilileri, saldırının dün sabah saatlerinde meydana geldiğini açıkladı. İlk açıklamada ölü sayısının 4 olarak verilmesinin ardından, yapılan yeni açıklamada ölü sayısının 2 olduğu netleşti. Saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki öğrenci, iki kişiyi, biri öğretmen diğeri öğrenci olmak üzere, vurduktan sonra olay yerinde intihar etti.

Saldırının Motivasyonu Araştırılıyor

Yetkililer, şüphelinin bu saldırıyı düzenleme motivasyonunu araştırdıklarını belirtti. Ayrıca, okulda eğitim veren yaklaşık 390 öğrenci olduğu kaydedildi.

Biden Bilgilendirildi

Beyaz Saray, saldırı ile ilgili olarak Başkan Joe Biden’ın bilgilendirildiğini duyurdu. Diğer yandan, CNN’nin haberine göre, 2024 yılında ABD genelinde 83 okul silahlı saldırıya uğradı. Bu yıl, 2008'den bu yana en fazla okul saldırısının yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçti.