Witkoff: Putin, Alaska Görüşmesinde Kısa Sürede Taviz Verdi

Steve Witkoff, Alaska'daki Trump-Putin görüşmesinde Rusya'nın kısa sürede taviz verdiğini ve hedefin kalıcı barış anlaşması olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 09:27
ABD'nin Özel Temsilcisi, görüşmelerin geçici ateşkesten ziyade kalıcı barış hedeflediğini ifade etti

Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi, Fox News'e verdiği mülakatta Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'daki görüşmesinde Rus yetkililerin "kısa sürede tavizler verdiğini" söyledi.

Witkoff, görüşmeyle ilgili olarak, "Alaska'daki ilk toplantıda Ruslar, kısa sürede tavizler verdi ve bu tavizleri almanın bir kısmı, Rusların daha uzlaşmacı olmaya hazır olup olmadığını görmeye dayanıyordu." ifadelerini kullandı.

Tavizlerin detaylarına değinmeyen Witkoff, görüşmelerin geçici ateşkesten ziyade uzun vadeli barış anlaşması sağlamaya odaklandığını belirtti. Witkoff, "Orada uzun süre kaldık çünkü barış anlaşmasına nasıl ulaşabileceğimiz konusunda ilerleme kaydettik. Bir ateşkes anlaşması çok kolay bozulabilir çünkü gerekli tüm unsurları içermez." diye konuştu.

Witkoff, ayrıca 17 Ağustos'ta Putin'in, barış anlaşmasının parçası olarak "Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin verilmesini" kabul ettiğini söylediğini belirtmişti.

Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Vladimir Putin ile görüşmüş ve nihai anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Daha sonra Trump, Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş; toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

