Witkoff'tan Gazze İçin Ateşkes ve Esir Takası Teklifi

Witkoff'tan Gazze İçin Yeni Teklif

İsrail medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen ateşkes müzakereleri kapsamında yeni bir teklif sunduğunu bildiriyor. Bu yeni teklife göre, 50 günlük ateşkes ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'deki tüm ABD vatandaşlarının da serbest kalması hedefleniyor.

Ateşkes ve İnsani Yardım

İsrail devlet televizyonu KANın haberine göre, Witkoff, taraflara Gazze'ye insani yardımın yeniden başlaması şartıyla sınırlı esir takası yönünde bir teklif sundu. Teklif ayrıca Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması müzakerelerini içeriyor.

Teklifin Detayları

Yeni teklife göre, ateşkes süresi 50 güne uzatılacak ve serbest bırakılacak esir sayısı müzakerelere bağlı olarak belirlenecek. Görünen o ki, İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Witkoff'un daha fazla esir (10) serbest bırakılmasını öngören ilk teklifin uygulanabilir olmadığını fark etmesi sonrasında, arabuluculara Gazze'deki tüm ABD vatandaşı esirler dahil 5 esirin serbest bırakılması ve 9 esirin cenazesinin teslim edilmesi teklifinde bulundu.

Gelişmeler ve Müzakereler

İsrailli bir kaynak, daha fazla esirin serbest bırakılmasını isteseler de bu teklifin kendileri tarafından kabul edildiğini belirtti ve "Top artık Hamas'ın sahasında." ifadesini kullandı. Hamas ise Gazze'ye yönelik saldırıların durmasını ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini talep ediyor.

Gazze Şeridi'nde mevcut durumda 59 İsrailli esirin bulunduğu, bunlardan 35'inin ölü, 24'ünün ise sağ olduğu belirtildi. The Jerusalem Post, Witkoff'un yeni ateşkes teklifinin 1 Mart-20 Nisan tarihleri arasındaki 50 günü kapsadığını ve bu süreçte müzakerelerin devam edeceğini kaydetti.

Hamas'ın Açıklamaları

Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına ilişkin Doha'daki müzakerelerin olumlu ilerlediğini duyurdu. Hatırlanacağı üzere, Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması 2 Mart'ta sona ermişti. Ancak İsrail hükümeti, ikinci aşama müzakerelerini engellemişti.