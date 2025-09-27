Witkoff'un 21 Maddelik Gazze Ateşkesi Teklifi İsrail Basınında

İsrail medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından hazırlandığı iddia edilen 21 maddelik Gazze ateşkes teklifinin ayrıntılarını yayımladı. The Times of Israel'in haberine göre planın amacı, Gazze'de savaşı sona erdirmek ve Filistin Devleti'ne giden yolu açmak olarak belirtildi.

Haberde, teklifin BM Genel Kurulu sırasında Arap ve Müslüman liderlerle yapılan görüşme esnasında bu hafta başında sunulduğu, ancak teklifin henüz Hamas'a iletilmediği ifade edildi. Öneri; İsrail saldırılarının durması, tüm İsrailli esirlerin 48 saat içinde serbest bırakılması, ABD destekli Filistin-İsrail diyalogu, Gazze'de kalmanın teşviki ve Hamas'ın yeni yönetimde yer almaması gibi maddeler içeriyor.

Teklifin 21 Maddesi

1. Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, radikalleşmenin ortadan kaldırıldığı, terörden arındırılmış bir bölge olacaktır.

2. Gazze, Filistin halkının yararına yeniden geliştirilecektir.

3. İsrail ve Hamas bu öneriyi kabul ederse, savaş derhal sona erecek, İsrail ordusu tüm saldırılarını durduracak ve Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilecektir.

4. İsrail'in anlaşmayı kamuoyu önünde kabul etmesinden sonraki 48 saat içinde, sağ ve ölü tüm İsrailli esirler iade edilecek.

5. Esirler iade edildikten sonra İsrail, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış birkaç yüz Filistinli esiri ve savaşın başlangıcından bu yana esir alınan binden fazla Gazze sakinini serbest bırakacak, birkaç yüz Filistinlinin naaşını teslim edecektir.

6. Esirler iade edildikten sonra barış içinde bir arada yaşamayı taahhüt eden Hamas üyeleri affedilecek; Gazze'den ayrılmak isteyenlere ise kendilerini kabul eden ülkelere gitmeleri için güvenli geçiş hakkı sağlanacaktır.

7. Anlaşmaya varıldığında, Gazze Şeridi'ne Ocak 2025'teki anlaşmada belirlenen miktardan az olmamak üzere insani yardım girişi başlayacak; kapsamdaki hedef günde 600 kamyon yardım ve kritik altyapının yenilenmesi ile molozların kaldırılması için gerekli ekipmanların girişine izin verilmesidir.

8. Yardımlar, Hamas ve İsrail'in müdahalesi olmaksızın Birleşmiş Milletler (BM), Kızılay ve bağımsız uluslararası kuruluşlar tarafından dağıtılacaktır.

9. Gazze, halka günlük hizmetleri sağlamakla görevli Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir geçiş hükümeti tarafından yönetilecek; bu hükümet, ABD'nin Arap ve Avrupalı ortaklarıyla istişare ederek kurduğu yeni uluslararası bir kuruluş tarafından denetlenecektir. Ayrıca Gazze'nin yeniden inşası için finansman çerçevesi, Filistin Yönetimi reform programı tamamlanana kadar oluşturulacaktır.

10. Gazze'nin yeniden inşası için, modern Orta Doğu şehirleri inşa etme deneyimi olan uzmanlar bir araya gelerek ekonomik plan hazırlayacak, yatırım ve istihdamı çekmeyi hedefleyecektir.

11. Katılımcı ülkeler tarafından müzakere edilen indirimli gümrük tarifeleri ve erişim oranları ile bir ekonomik bölge kurulacaktır.

12. Kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak; ayrılmayı seçenlerin geri dönmesine izin verilecek ve kalanlara burada daha iyi bir gelecek inşa etme fırsatı sunulacaktır.

13. Hamas, Gazze yönetiminde yer almayacak; tüneller dahil saldırı amaçlı askeri altyapının yıkılması ve inşasının durdurulması taahhüt edilecektir. Gazze'nin yeni liderleri komşularıyla barış içinde yaşamayı taahhüt edecektir.

14. Hamas ve diğer Gazze gruplarının yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak ve Gazze'nin İsrail'e veya kendi halkına tehdit oluşturmamasını temin etmek için bölgesel ortaklar güvenlik garantisi verecektir.

15. ABD, Arap ülkeleri ve diğer uluslararası ortaklarla Gazze Şeridi'ndeki güvenliği denetleyecek, derhal konuşlandırılacak geçici bir uluslararası istikrar gücü oluşturmak üzere çalışacaktır. Bu güç, uzun vadede iç güvenlik organı olarak görev yapacak bir Filistin polis gücü oluşturacak ve eğitecektir.

16. İsrail, Gazze'yi işgal veya ilhak etmeyecek; İsrail ordusu, bölgede güvenlik istikrarı sağlandıkça şu anda işgal ettiği toprakları kademeli olarak devredecektir.

17. Hamas öneriyi geciktirir veya reddederse, yukarıdaki noktalar terörden arındırılmış bölgelerde uygulanacak ve İsrail ordusu bu bölgeleri kademeli olarak uluslararası istikrar gücüne devredecektir.

18. İsrail, Katar'da gelecekte saldırı düzenlememeyi kabul edecek; ABD ve uluslararası toplum, Doha'nın Gazze'de önemli arabuluculuk rolünü kabul edecektir.

19. Nüfusu radikalleşmeden uzaklaştırmak için bir süreç oluşturulacak; bu süreç, zihinlerde ve anlatılarda değişim hedefiyle dinlerarası diyalogu da kapsayacaktır.

20. Gazze'nin yeniden inşası ilerledikçe ve Filistin Yönetimi reform programı uygulandıkça, Filistin halkının arzusu olarak kabul edilen Filistin Devleti'nin kurulması için güvenilir bir yolun koşulları oluşabilir.

21. ABD, barış içinde bir arada yaşama yönünde siyasi ufuk üzerinde anlaşmak üzere İsrail ve Filistinliler arasında bir diyalog kuracaktır.

Haberde ayrıca, teklifin özellikle yardım girişi konusundaki belirsizliğinin, Filistin Yönetimi'nden bir ateşkes teklifinde ilk kez bahsedilmesinin ve teklifin Hamas kabul etmese dahi kısmen uygulanabileceğinin dikkat çektiği belirtildi.