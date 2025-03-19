WMO 2015-2024 Dönemini 'En Sıcak 10 Yıl' Olarak Açıkladı

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden Çarpıcı Rapor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2015-2024 döneminin iklim değişikliğinin etkilerinin hızla arttığı bir süreç olduğunu belirterek, bu dönemi tarihe "en sıcak 10 yıl" olarak kaydetti.

Rekor Sıcaklıkların Nedenleri

WMO, yeni yayımladığı raporda 2024 yılı itibarıyla küresel sıcaklıkların, sanayi öncesi döneme göre ilk kez 1,5 santigrat derece artırdığını açıkladı. Rekor sıcaklıkların başlıca nedeni sera gazı emisyonları olurken, La Nina hava olayının El Nino’ya dönüşmesi de bu artışı hızlandırdı.

Okyanus Sıcaklıkları ve İklim Değişikliği

Raporda ayrıca, atmosferdeki karbondioksit, metan ve azot oksit seviyelerinin son 800 bin yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi. 2024, son 65 yılın en sıcak okyanus yılı olarak kaydedildi. Okyanuslardaki sıcaklık artışı, deniz ekosistemlerinde bozulmalara ve biyolojik çeşitlilik kaybına yol açmakta. Bu durum ayrıca deniz seviyesinin yükselmesine katkıda bulunuyor.

Buzullar ve Deniz Seviyesi

Antarktika’daki buzul alanının son üç yılda en düşük seviyeye indiği ve buzulların kütle kaybının rekor seviyelere ulaştığı vurgulandı. Deniz seviyesindeki yükselme oranı, 1993 yılından beri iki katına çıkarak 2024’te en yüksek seviyesine ulaştı.

Aşırı Hava Olayları ve İnsani Etkiler

2024’te iklim etkileri nedeniyle yerlerinden edilen insanların sayısı son 16 yılda kaydedilen en yüksek sayı oldu. WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, aşırı hava olaylarının dünya genelinde yıkıcı sonuçlar doğurduğunu ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler'den Önemli Uyarılar

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gezegenimiz giderek daha fazla tehlike sinyali veriyor. Ancak bu rapor, küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derece ile sınırlamanın hala mümkün olduğunu gösteriyor" dedi. Guterres, hükümetlerin temiz ve ucuz yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.