WMO: 2024 İklim Değişikliği Etkileriyle En Sıcak Yıl Olacak

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden Korkutan Açıklama

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), iklim değişikliğinin etkilerinin 2024'te dünyayı etkisi altına aldığını ve bu yılın kayıtlardaki en sıcak yıl olmasının beklendiğini bildirdi.

Yıl Sonu Raporu Yayınlandı

WMO, 2024 yılına dair iklim olaylarının etkisini detaylandıran yıl sonu raporunu yayımladı. Raporda, "İklim değişikliğinin etkileri 2024'te dünyayı etkisi altına aldı. Bu dağ zirvelerinden okyanus derinliklerine, topluluklara, ekonomilere ve çevreye kadar uzanan bir dizi etkilere neden oldu." ifadelerine yer verildi.

Bu yıl, sera gazı seviyelerinin rekor düzeylere ulaşmaya devam ettiği ve bu durumun gelecekte daha fazla sıcaklık artışına yol açacağı kaydedildi. Raporda, küresel sıcaklıkların artmasının aşırı sıcaklık olaylarının daha sık ve şiddetli hale gelmesiyle ilişkilendirildiği, bu durumla başa çıkmak için uluslararası iş birliğine olan ihtiyacın arttığı belirtildi.

Uluslararası İşbirliği Çağrısı

WMO, 15 uluslararası kuruluş ve 12 ülkenin katıldığı bir uzman grubunun, artan aşırı sıcaklık tehdidiyle mücadele amacıyla 17-19 Aralık tarihleri arasında bir araya geldiğini duyurdu. Bu toplantının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in aşırı sıcaklık konusundaki "eylem çağrısına" yanıt olduğu ifade edildi.

WMO Genel Sekreteri'nden Uyarılar

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, iklimin durumu hakkında sıkça "kırmızı alarm uyarıları" yayımladığını hatırlattı. Saulo, "WMO 2025'te 75'inci yıl dönümünü kutluyor. Mesajımız 'daha güvenli bir gezegen istiyorsak, hemen harekete geçmeliyiz' olacak. Bu bizim sorumluluğumuz. Bu ortak ve küresel bir sorumluluk." dedi.

Her bir derecenin önemi vurgulayarak, iklimin etkileri ve risklerinin arttığını belirten Saulo, bu yıl yaşanan rekor yağışlar ve sel olaylarının, birçok ülkede büyük can kayıplarına yol açtığını ifade etti. Tropikal siklonların da ciddi insani ve ekonomik kayıplara neden olduğunu ekledi.

Son olarak, yoğun sıcaklıkların birçok ülkeyi etkisi altına aldığını ve bu sıcaklıkların bazı durumlarda 50 dereceyi aştığını belirten Saulo, orman yangınlarının da yıkıcı sonuçlar doğurduğunu sözlerine ekledi.