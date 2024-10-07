WMO: 3.6 Milyar İnsan Yeterli Suyun Olmadığından Şikayetçi

WMO Raporu: Su Erişimi Sorunları Büyüyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayımlanan son rapor, dünya genelinde 3.6 milyar insanın yılda en az bir ay yeterli suya erişim sorunu yaşadığını ortaya koydu. Bu sayının 2050 yılına kadar 5 milyarı aşması bekleniyor.

2023, Nehirler İçin En Kurak Yıl

WMO’nun raporunda 2023 yılının, son 30 yıl içinde nehirler için kaydedilen en kurak yıl olduğu belirtildi. Artan su talebi karşısında, su kaynaklarında önemli değişiklikler yaşandığı vurgulandı. Son beş yılda nehirlerdeki su seviyesi düşerken, kullanılabilir su miktarının da azaldığı ifade edildi. Buzulların da son 50 yılda büyük bir kütle kaybına uğradığı kaydedildi.

İklim Değişikliği ve Uzun Süreli Kuraklıklar

2023'te, yüksek sıcaklıklar ve kuraklık koşullarının uzun vadeli kuraklıklara sebep olduğu vurgulandı. İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin neden olduğu sel ve diğer doğal afetlerin sıklığı da dikkat çekti. Raporda, "Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünya genelinde 3.6 milyar kişi yılda en az bir ay suya yetersiz erişim sorunuyla karşı karşıya kalıyor," ifadesine yer verildi.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Uzakta

Dünyanın, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 6 için gerekli kriterlere çok uzakta olduğu ifade edildi.

Celeste Saulo’dan Önemli Uyarılar

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, suya dair yaşanan sorunların iklim değişikliğiyle bağlantılı felaketlere işaret ettiğini belirtti. "Giderek artan aşırı yağışlar, seller ve kuraklıklarla ilgili sıkıntılı uyarılar alıyoruz," diyen Saulo, bu durumun insan hayatı, ekosistemler ve ekonomiler üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığını ifade etti. Ayrıca, eriyen buz ve buzul kaybının uzun vadede su güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Saulo, "Tatlı su kaynaklarının gerçek durumu hakkında çok az şey biliniyor. Ölçmediğimiz sürece yönetim gerçekleştiremeyiz. Bu rapor, izleme, veri paylaşımı ve uluslararası iş birliğini artırmayı hedeflemektedir," açıklamasında bulundu.