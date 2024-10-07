DOLAR
34,25 -0,03%
EURO
37,61 0,04%
ALTIN
2.927,09 -0,26%
BITCOIN
2.151.933,68 -0,38%

WMO: 3.6 Milyar İnsan Yeterli Suyun Olmadığından Şikayetçi

Dünya Meteoroloji Örgütü, 3.6 milyar kişinin su erişiminden yoksun olduğunu açıkladı ve bu sayının 2050'de 5 milyarı geçmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:54
WMO: 3.6 Milyar İnsan Yeterli Suyun Olmadığından Şikayetçi

WMO Raporu: Su Erişimi Sorunları Büyüyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayımlanan son rapor, dünya genelinde 3.6 milyar insanın yılda en az bir ay yeterli suya erişim sorunu yaşadığını ortaya koydu. Bu sayının 2050 yılına kadar 5 milyarı aşması bekleniyor.

2023, Nehirler İçin En Kurak Yıl

WMO’nun raporunda 2023 yılının, son 30 yıl içinde nehirler için kaydedilen en kurak yıl olduğu belirtildi. Artan su talebi karşısında, su kaynaklarında önemli değişiklikler yaşandığı vurgulandı. Son beş yılda nehirlerdeki su seviyesi düşerken, kullanılabilir su miktarının da azaldığı ifade edildi. Buzulların da son 50 yılda büyük bir kütle kaybına uğradığı kaydedildi.

İklim Değişikliği ve Uzun Süreli Kuraklıklar

2023'te, yüksek sıcaklıklar ve kuraklık koşullarının uzun vadeli kuraklıklara sebep olduğu vurgulandı. İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin neden olduğu sel ve diğer doğal afetlerin sıklığı da dikkat çekti. Raporda, "Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünya genelinde 3.6 milyar kişi yılda en az bir ay suya yetersiz erişim sorunuyla karşı karşıya kalıyor," ifadesine yer verildi.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Uzakta

Dünyanın, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 6 için gerekli kriterlere çok uzakta olduğu ifade edildi.

Celeste Saulo’dan Önemli Uyarılar

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, suya dair yaşanan sorunların iklim değişikliğiyle bağlantılı felaketlere işaret ettiğini belirtti. "Giderek artan aşırı yağışlar, seller ve kuraklıklarla ilgili sıkıntılı uyarılar alıyoruz," diyen Saulo, bu durumun insan hayatı, ekosistemler ve ekonomiler üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığını ifade etti. Ayrıca, eriyen buz ve buzul kaybının uzun vadede su güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Saulo, "Tatlı su kaynaklarının gerçek durumu hakkında çok az şey biliniyor. Ölçmediğimiz sürece yönetim gerçekleştiremeyiz. Bu rapor, izleme, veri paylaşımı ve uluslararası iş birliğini artırmayı hedeflemektedir," açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı İlaçlama Başlıyor
2
Rusya, Donetsk'teki Grodovka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı
3
İsrail'in Batı Şeria Üzerindeki Baskınları Devam Ediyor
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Filistin Açıklaması
5
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Tır Sürücüsü Tutuklandı
6
Bilecik'te Biber Özlemi: Fotoğrafçılar Çukurören Köyü'nde Toplanıyor

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz