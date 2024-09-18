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WMO Genel Sekreteri Saulo'dan İklim Değişikliği Uyarısı

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, iklim değişikliğiyle mücadelede bilim ve teknolojinin yeterli olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 14:03
WMO Genel Sekreteri Saulo'dan İklim Değişikliği Uyarısı

İklim Değişikliğine Karşı Acil Eylem Çağrısı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo, iklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca bilim ve teknolojideki gelişmelerin yeterli olmadığını belirtti. Saulo, bu konudaki görüşlerini aktardı.

İklim Raporu Yayınlandı

WMO, "Bilimde Birleşmek: İklim Eylemini Yeniden Başlatın" başlıklı raporunu birçok kuruluşun desteğiyle yayınladı. Raporda, iklim değişikliğinin tehlikeli hava olayları ve sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkileri ele alındı. "İklim değişikliği ile hedeflerimize ulaşmada oldukça gerideyiz. Bu durum, insan ve gezegen refahını tehdit ediyor," ifadeleri yer aldı.

Sera Gazları ve Sıcaklık Artışı

Rapora göre, sera gazı yoğunluğu rekor seviyelerde ve bu, önümüzdeki sıcaklık artışlarını tetikliyor. Mevcut politikalarla bu yüzyılda küresel sıcaklık artışının 3 santigrat derece olması muhtemel. 2023 yılı, rekor aşırı hava olaylarıyla en sıcak yıl olarak kaydedildi.

Emisyon Hedefleri ve İhtiyaçlar

Rapor, Paris Anlaşması'na göre 2030 yılı itibariyle sera gazı emisyonlarının %16 artacağı belirtilirken, bu noktada gerekli azaltım hedeflerinin şöyle olması gerektiği vurgulandı: "Emisyonlar, 2030'a kadar mevcut seviyelerden sırasıyla %28 ve %42 azaltılmalı."

Hızlı Eylem ve Adaptasyon

WMO Genel Sekreteri Saulo, "İklim eylemi ve afet riskini azaltmak için acil, iddialı eylemlere ihtiyacımız var. Bugün aldığımız kararlar, gelecekte karşılaşacağımız zorluklar arasında belirleyici olacak," dedi.

Çeşitli Çözümler Üretmek Gerek

Saulo, teknolojik yeniliklerin iletişimi güçlendirdiğini ancak tek başına yeterli olmadığını belirtti. "Karmaşık dünyamızda, çeşitli bilgileri ve deneyimleri bir araya getirerek çözümler üretmeliyiz," diye ekledi.

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