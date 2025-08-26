DOLAR
Wolverhampton'da Moog fabrikasına eylem: F-16/F-35 parçaları üretimi durdu

İngiltere'de 'Adalet için Filistinli Şehitler' grubu, Wolverhampton'daki Moog fabrikasına girerek F-16/F-35 eğitim parçaları üretimini durdurdu; fabrika Elbit Systems için sevkiyat yapıyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 14:50
Wolverhampton'da Moog fabrikasına eylem: F-16/F-35 parçaları üretimi durdu

Olayın özeti

İngiltere'de yeni kurulan 'Adalet için Filistinli Şehitler' adlı grup, Wolverhampton kentindeki Moog fabrikasına girerek üretimi durdurdu. Grup, fabrikanın İsrailli pilotların F-16 ve F-35 savaş uçaklarındaki eğitimde kullanılan askeri parçaları ürettiğini belirtiyor.

The Aftershock, eyleme ilişkin görüntüleri ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. Görüntülerde, eylemcilerin sabah saatlerinde fabrikanın kapılarını araçla kırarak içeri girdikleri, çatıya tırmandıkları ve üretim bandına ulaşmak için çatıda delik açtıkları yer alıyor.

Eylemciler çatıda ve üretim alanında yaptıkları müdahaleyle fabrikanın üretimini durdurdu. Bazı eylemcilerin, İsrail'in Gazze saldırılarında öldürüldüğü belirtilen Hüsam Şabat, Rıfat el-Arir, Adnan el-Berş ve Raghad Al-Jabri adlı kişilerin fotoğraflarının basılı olduğu tişörtler giydiği görüntülere yansıdı.

The Aftershock'un açıklamasında, ABD'li Moog fabrikasının ürettiği parçaların İsrailli pilotların eğitiminde kullanıldığı ve üretimin Elbit Systems için yapıldığı iddia edildi. Açıklamada ayrıca fabrikanın Aralık 2024'ten bu yana İsrail'e 10 kere sevkiyat yaptığı vurgulandı.

Eylemcilerden ikisi, paylaştıkları görüntülerde halka çağrıda bulunarak fabrikanın önünde toplanıp kendilerine destek verilmesini istedi.

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle bilinen Palestine Action grubu ise Temmuz ayında yasaklı örgüt ilan edilmişti.

