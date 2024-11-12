WWF, COP29'dan Biyoçeşitlilik İçin Olumlu Sonuçlar Bekliyor

WWF, COP29'da İklim Krizi ve Biyoçeşitlilik Üzerine Beklentilerini Açıkladı

Dün Bakü'de başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'ndan (COP29) Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) yetkilileri, iklim krizi ve biyoçeşitliliğin korunması konusunda olumlu sonuçlar çıkmasını umuyor.

Konferansa katılan WWF İklim ve Enerji Küresel Uygulama Lideri Manuel Pulgar-Vidal, COP29’un, Ulusal Katkı Beyanları (NDC) ile ilgili güçlü bir söylemin ortaya konması için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Pulgar-Vidal, bu sürecin anahtarı olan NDC'nin çözümlenmediği takdirde ilerlemenin sağlanamayacağını ifade etti.

Finansman Gündemi Ön Planda

Konferansta söz alan Fernanda Carvalho, finansman konusunun COP29’un en kritik gündem maddesi olduğunu dile getirdi. Carvalho, "Tüm odalarda finansman konuşuluyor. Bu sebeple COP29, kolay bir zirve olmayacak" dedi.

Yeni Kolektif Sayısallaştırılmış Hedef (NCQG) ve Küresel Durum Değerlendirmesi (GST) konularının müzakere edileceğini vurgulayan Carvalho, bu değerlendirmelerin mevcut durum ile gelecekteki hedefler arasında bir denge sağlamaya yönelik olduğunu dile getirdi.

Afrika'nın İklim Krizine Tepkisi

WWF Afrika Politika ve Ortaklıklar Yöneticisi Durrel Halleson, Afrika'nın iklim krizinin etkilerini her gün ağır bir şekilde yaşadığını aktardı. Kuraklık nedeniyle milyonlarca insanın açlıkla mücadelesinin sürdüğüne dikkat çekti.

WWF Almanya İklim ve Enerji Politika Danışmanı Corinne Kowalsk ise, "100 milyar dolarlık hedefin, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak konusunda yetersiz olduğunu biliyoruz. Zirveye güçlü bir mesaj göndermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Gelecekte iklim ve biyoçeşitlilik için oluşturulacak çalışma programının önemine vurgu yapan WWF yetkilileri, COP29'un sonuçlarını takip etmekte kararlı olduklarını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.