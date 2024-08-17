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X, Brezilya Ofisini Kapattı: Sansür Tehditleri Sonucu Karar Alındı

Sosyal medya platformu X, Brezilya'daki temsilcisine yönelik tehditler sonrasında ofisini kapatma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 21:45
X, Brezilya Ofisini Kapattı: Sansür Tehditleri Sonucu Karar Alındı

Sosyal Medya Platformu X'ten Kritik Karar

Sosyal medya platformu X, Brezilya'daki ofisini "derhal" kapatma kararı aldığını açıkladı. Bu karar, şirketin temsilcusuna yönelik yapılan tutuklama tehdidi üzerine alındı.

Sansür Tehditleri ve Yüksek Mahkeme

Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada, Brezilya Yüksek Mahkeme Başkanı Alexandre de Moraes'ın, X'in yasal temsilcisini sansür emirlerine uymadığı takdirde tutuklamakla tehdit ettiği belirtildi. Açıklamada, Moraes'in bu eylemleri gizli bir emirle gerçekleştirdiği vurgulandı.

Personelin Güvenliği Önde

X'in Küresel Hükümet İlişkileri departmanından gelen açıklamada, Brezilya'daki personelin güvenliğini sağlamak amacıyla ofisin kapatılması gerektiği ifade edildi. "Yüksek Mahkemeye yaptığımız başvurulara rağmen, yerel personelimizin bu sansür emirleriyle herhangi bir sorumluluğunun olmadığını belirtmemize rağmen, Moraes yasal sürece saygı göstermek yerine tehditler savurmayı tercih etti," denildi.

Elon Musk'tan Açıklama

X'in sahibi Elon Musk, bu kararı vermenin zor olduğunu dile getirerek, "Eğer Alexandre de Moraes'in gizli sansür taleplerini kabul etmiş olsaydık, yaptıklarımızı açıklamakta bir meşruiyet bulamazdık," şeklinde konuştu.

Sonuç ve Yetki

Açıklamada, X'in Brezilya halkına hizmet vermeye devam edeceği ve yaşanan durumun sorumluluğunun yalnızca Moraes'e ait olduğu vurgulandı. "Bu eylemler demokratik yönetimle bağdaşmamaktadır. Brezilya halkının bir seçim yapma zamanı geldi; demokrasi ya da Alexandre de Moraes," ifadelerine yer verildi.

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