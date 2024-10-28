DOLAR
34,29 0%
EURO
37,01 0,2%
ALTIN
3.022,49 0,17%
BITCOIN
2.324.749,05 -0,03%

X Sosyal Medya Platformu Hamaney'in İbranice Hesabını Askıya Aldı

X platformu, İran lideri Hamaney'in İbranice hesabını askıya aldı, diğer dillerdeki hesapları ise aktif.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 09:20
X Sosyal Medya Platformu Hamaney'in İbranice Hesabını Askıya Aldı

X Sosyal Medya Platformu Hamaney'in İbranice Hesabını Askıya Aldı

Sosyal medya platformu X, İran'ın üst düzey lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yeni açtığı İbranice hesabı askıya alma kararı aldı. Hamaney'in İbranice hesabına giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, "Hesap askıya alındı. X, kurallarını ihlal eden hesapları askıya alır." uyarısıyla karşılaştı.

Diğer Dillerdeki Hesaplar Aktif

Hamaney'in Farsça, Türkçe, İngilizce, Urduca ve İspanyolca gibi birçok dilde aktif hesapları bulunmasına rağmen, İbranice hesabı askıya alındı. Hamaney, İbranice hesabında, "Siyonist rejimin İran'a karşı hesap hatası var. Bu bozulmalı. İran'ın gücünü, kabiliyetini ve iradesini hala tam olarak anlayamadılar. Bunu onlara anlatmamız lazım." ifadelerini paylaşmıştı. Bu açıklamalar daha sonra İsrail'in devlet televizyonu KAN dahil olmak üzere birçok medya organında yer aldı.

Açıklama Bekleniyor

X platformu veya Hamaney'in ofisinden konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Daha önce ABD merkezli X, İran liderinin hesaplarını birkaç kez askıya almıştı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 28 Ekim 2024
2
X Sosyal Medya Platformu Hamaney'in İbranice Hesabını Askıya Aldı
3
DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 17 Gözaltı Kararı
4
Deprem Konutları Kurayla Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor
5
Fransa ve Almanya'nın Öncülüğünde 7 Ülke, İsrail'in UNRWA Yasağına Tepki Gösterdi
6
29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?
7
Krathon Tayfunu Tayvan'ı Vurdu: 1 Ölü, 70 Yaralı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek