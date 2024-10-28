X Sosyal Medya Platformu Hamaney'in İbranice Hesabını Askıya Aldı

Sosyal medya platformu X, İran'ın üst düzey lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yeni açtığı İbranice hesabı askıya alma kararı aldı. Hamaney'in İbranice hesabına giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, "Hesap askıya alındı. X, kurallarını ihlal eden hesapları askıya alır." uyarısıyla karşılaştı.

Diğer Dillerdeki Hesaplar Aktif

Hamaney'in Farsça, Türkçe, İngilizce, Urduca ve İspanyolca gibi birçok dilde aktif hesapları bulunmasına rağmen, İbranice hesabı askıya alındı. Hamaney, İbranice hesabında, "Siyonist rejimin İran'a karşı hesap hatası var. Bu bozulmalı. İran'ın gücünü, kabiliyetini ve iradesini hala tam olarak anlayamadılar. Bunu onlara anlatmamız lazım." ifadelerini paylaşmıştı. Bu açıklamalar daha sonra İsrail'in devlet televizyonu KAN dahil olmak üzere birçok medya organında yer aldı.

Açıklama Bekleniyor

X platformu veya Hamaney'in ofisinden konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Daha önce ABD merkezli X, İran liderinin hesaplarını birkaç kez askıya almıştı.