X Sosyal Medya Platformu İlk Şeffaflık Raporunu Yayınladı

X'in İlk Şeffaflık Raporu Yayınlandı

Sosyal medya platformu X, ABD'li milyarder Elon Musk'ın satın almasının ardından ilk kez bir şeffaflık raporu paylaştı. X yönetimi, platform üzerinde gerçekleşen önemli değişiklikleri açıkladı.

Yılda Milyonlarca İçerik Engellendi

Yayımlanan rapora göre, 2024 yılının ilk yarısında X üzerindeki içeriklerle ilgili alınan aksiyonlar gözle görülür bir artış gösterdi. Önceki yılın aynı dönemine kıyasla hesapların askıya alınma sayısı 3 katına çıktı. 2022'nin ilk altı ayında 1,6 milyon hesap engellenirken, 2024'ün aynı döneminde bu sayı 5,3 milyona ulaştı.

Kuralların İhlali Sonrası Kaldırılan Gönderiler

Raporda ayrıca, ocak-haziran döneminde 10,6 milyonun üzerinde gönderinin, platformun kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldığı bilgisi yer aldı. Bu veriler, X'in içerik yönetimi noktasında daha sıkı bir politika benimsediğini gösteriyor.

X'in bu şeffaflık raporu, platformun kullanıcıları ve siber güvenlik uzmanları için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.