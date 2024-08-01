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X ve Y Kuşağında Kanser Riski Artıyor

Yeni araştırma, X ve Y kuşağının kanser risklerinin artış gösterdiğini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 11:54
X ve Y Kuşağında Kanser Riski Artıyor

X ve Y Kuşağında Kanser Riski Daha Fazla

Son zamanlarda yapılan bir araştırma, ABD'de 1965 ile 1980 yılları arasında doğan X Kuşağı ile 1981 ile 1996 yılları arasında doğan Y Kuşağı üyelerinin, önceki nesillere oranla daha yüksek kanser riski taşıdığını ortaya koydu.

Araştırmanın Detayları

Çalışma, The Lancet Public Health dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar, 2000 ile 2019 yılları arasında 34 farklı kanser türünden tedavi gören, 25 ila 84 yaş arasındaki 23 milyondan fazla hastanın verilerini inceledi. Sonuçlar, X ve Y kuşağının meme, pankreas ve mide kanseri dâhil olmak üzere 17 kanser türünde risklerinin giderek arttığını gösteriyor.

Kıyaslamada Çarpıcı Veriler

İlginç bir şekilde, bu 17 kanser türünden 8'i için 1920 yılından itibaren her kuşakta kanser riski kademeli olarak artış göstermekte. Örnek olarak, 1990 yılında doğan bireylerin yumurtalık kanseri riski, daha yaşlı nesillere göre %12; rahim kanseri riski ise %169 daha yüksektir. Bunun yanı sıra, 1990'da doğanların pankreas, böbrek ve ince bağırsak kanserine yakalanma oranları, 1955'te doğanlara göre iki ila üç kat daha fazladır.

Uzman Görüşü

Araştırmanın yazarlarından Ahmedin Cemal, bu durumun genç kuşaklarda artan kanser riskinin nedenlerini ve olası çözümlerini bulma ihtiyacını vurguladığını ifade etti. Cemal, "Nüfus düzeyinde etkili müdahaleler yapılmazsa ve genç nesildeki kanser riski, bireyler yaşlandıkça devam ederse, yıllardır elde edilen kazanımlar tehdit altında kalabilir," şeklinde uyarıda bulundu.

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