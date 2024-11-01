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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 3 Kasım'da Yapılacak

ÖSYM, YDS/2 sınavını 3 Kasım'da gerçekleştirecek; 114 bin 623 aday katılacak.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 12:46
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 3 Kasım'da Yapılacak

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Hakkında Bilgiler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2), 3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

Aday Sayısı ve Sınav Merkezleri

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, Lefkoşa, Bişkek ve Türkiye genelinde toplam 114 bin 623 aday sınava katılacak. Bu sınav 81 ilde, 399 bina ve 5 bin 26 salon da yapılacak.

Sınav Detayları

Sınav, 89 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir. Adayların, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı önemle belirtilmiştir. Engelli adaylar için ek süre uygulanacak; uygun görülenler 30 dakika ilave süre kullanabilecek.

Kimlik Kontrolleri

Kimlik kartını kaybedenler veya nüfus cüzdanı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık kalacak.

Sınav Sonuçları ve Emniyet Önlemleri

Sınav sonuçları, 22 Kasım tarihinde duyurulacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav günü 17 bin 721 kişinin görev alacağını belirtti.

Dil Dağılımı ve Ücret Muafiyeti

Ersoy, YDS/2'nin çeşitli dillerde uygulanacağını ifade ederek, 104 bin 363 adayın İngilizce, 6 bin 568 adayın Arapça, bin 688 adayın Almanca, bin 38 adayın Fransızca ve 966 adayın Rusça dillerinde sınava katılacağını belirtti. Ayrıca, sınava katılan gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, sınav ücretinden muaf tutulmakta; minimum bin 15 aday bu haktan yararlanmıştır. 336 engelli aday ise sınavda hazır bulunacaktır. Tüm adaylara başarılar dileriz.

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