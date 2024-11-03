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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Gerçekleşti

2024-YDS/2 sınavı yapıldı, sonuçlar 22 Kasım'da açıklanacak. 114 bin 623 aday başvurdu.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 13:24
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Gerçekleşti

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, ülke genelinde gerçekleştirildi. Sınav, 89 farklı merkezde saat 10.15'te başlayarak toplam 180 dakika sürdü.

Sınav Esnasında Alınan Önlemler

Adayların sınav binalarına girebilmesi için saat 10.00'dan önce orada bulunmaları gerekti. Kimlik kaybı yaşayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğrafı bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, saat 10.00'a kadar açık kaldı. Sınav süresince toplamda 17 bin 721 emniyet personeli görev yaptı.

Başvuru Verileri

2024-YDS/2 sınavına toplam 114 bin 623 aday başvurdu. Adayların dil dağılımları ise şu şekilde oldu:

  • İngilizce: 104,363 aday
  • Arapça: 6,568 aday
  • Almanca: 1,688 aday
  • Fransızca: 1,038 aday
  • Rusça: 966 aday

Sonuçların Açıklanması

Sınav sonuçları, 22 Kasım tarihinde ilan edilecek olup, bu sonuçlar 5 yıl süreyle geçerliliğini koruyacaktır.

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