Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Gerçekleşti

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, ülke genelinde gerçekleştirildi. Sınav, 89 farklı merkezde saat 10.15'te başlayarak toplam 180 dakika sürdü.

Sınav Esnasında Alınan Önlemler

Adayların sınav binalarına girebilmesi için saat 10.00'dan önce orada bulunmaları gerekti. Kimlik kaybı yaşayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğrafı bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, saat 10.00'a kadar açık kaldı. Sınav süresince toplamda 17 bin 721 emniyet personeli görev yaptı.

Başvuru Verileri

2024-YDS/2 sınavına toplam 114 bin 623 aday başvurdu. Adayların dil dağılımları ise şu şekilde oldu:

İngilizce: 104,363 aday

104,363 aday Arapça: 6,568 aday

6,568 aday Almanca: 1,688 aday

1,688 aday Fransızca: 1,038 aday

1,038 aday Rusça: 966 aday

Sonuçların Açıklanması

Sınav sonuçları, 22 Kasım tarihinde ilan edilecek olup, bu sonuçlar 5 yıl süreyle geçerliliğini koruyacaktır.