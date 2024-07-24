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Yabancı Ülke Okullarıyla İlgili Yeni Açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Tekin, yabancı okulların yasal durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 13:19
Yabancı Ülke Okullarıyla İlgili Yeni Açıklamalar

Yabancı Okulların Yasal Durumu Üzerine Değerlendirmeler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yabancı ülke okullarının yasal statüsü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, "Bu okullar, normal koşullarda mevzuatımızda yer almayan okullar. Eğer mevzuat içerisine girerlerse eğitim öğretime devam edecekler; aksi takdirde yok hükmündeler," dedi.

Müzakere Süreçleri Devam Ediyor

Bakan Tekin, yabancı okulların özellikle Fransız okulları ile ilgili süreçlerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Milli Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. "Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde, ülkelerle yapılan anlaşmalar doğrultusunda bu okulları yasal sınırlar içerisinde eğitim vermeye davet ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Sözleşme İhtiyacı

Tekin, uluslararası sözleşme yapılmasının önemine vurgu yaparak, "Bahsi geçen 12 okulla ilgili yasal dayanağın oluşturulması için iki ülkenin karşılıklı anlaşmaları gerekiyor," dedi. Ayrıca, ülkelerle yapılan görüşmelerin sürdüğünü ancak yeni yasama dönemine yetişme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Öğretmen Yetiştirme Süreci Üzerine Yenilikler

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi hakkında bilgi veren Tekin, itirazların olabileceğini ancak hazırlık sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. "Türkiye'de öğretmen yetiştirme sürecinde yepyeni bir başlangıç yapıyoruz," diyerek yeni düzenlemelerin toplumun farklı kesimlerinden eleştirilere maruz kalabileceğini ancak yine de sürecin devam ettiğini aktardı.

Meclis Sürecinin Tamamlanması

Bakan Tekin, Meclis kapanmadan ilgili kanunun geçip geçmeyeceğinin belirsiz olduğunu belirterek, işlemlerin TBMM'nin takdirine bağlı olduğunu dile getirdi.

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