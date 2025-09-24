Yabancılara Usulsüz Vatandaşlık Operasyonu: 104 Gözaltı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, yabancılara usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırdığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik 104 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gelen ihbar üzerine başlatıldı. Yapılan saha çalışmaları ve gizli tanık beyanları sonucunda örgütün, yasada öngörülen döviz girişini sağlamadan hayali para trafiği gerçekleştirerek usulsüz vatandaşlık sağladığı tespit edildi.

İddiaya göre örgüt, muvazaalı satış işlemleri düzenleyip, vatandaşlık kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin etti. Sahte ve yüksek değerli ekspertiz raporları kullanılarak mülk edinme yoluyla vatandaşlık kazandırılmaya çalışıldı; bu uygulamanın kanunun amacına aykırı olduğu ve devletin zarara uğratıldığı bildirildi.

Örgütün muvazaalı satılan gayrimenkulleri ilk sahibine veya örgüte yakın kişilere iade ettiği, iade işlemini garantiye almak amacıyla yabancılara taahhüt senetleri imzalattırdığı, bu yöntemin örgütte "BABATAK" adıyla anıldığı belirlendi.

MASAK raporu ve tespit edilen kayıplar

Savcılığın talebi üzerine hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu verilerinden örgüt üyelerinin para hareketleri tespit edildi. Buna göre, hayali satışlar yoluyla 451 yabancı uyruklu kişiye, 50 bin dolar karşılığında, aileleriyle birlikte toplam 1198 usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddia edildi. Söz konusu usulsüz işlemlerin toplamda 181 milyon 200 bin dolar döviz girişi kaybına neden olduğu kaydedildi.

Savcılık, 1'i örgüt elebaşı, 2'si örgüt yöneticisi, 46'sı örgüt üyesi, 82'si gayrimenkul uzmanı olmak üzere toplam 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda bu şüphelilerden 104 kişi yakalandı.

Usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı kazanan kişilerin, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na muhalefet gerekçesiyle vatandaşlıklarının iptal edileceği bildirildi.