Yabancıların Türkçe Hataları Yapay Zeka ile Tespit Ediliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yürütülen bir proje ile yabancıların Türkçe kullanımında yaptıkları hatalar, yapay zeka teknolojisi ile tespit ediliyor. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülşen Eryiğit liderliğinde oluşturulan yazılım, Türkçe öğrenimini sağlamlaştıracak yöntemler geliştirmek amacıyla hayata geçirildi.

Prof. Dr. Eryiğit, İTÜ Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) bünyesinde birçok araştırmacının yer aldığı bu projede, yabancıların Türkçe dil kullanımıyla ilgili ihtiyaçlarını belirlediklerini açıkladı. Eryiğit, "Farklı demografik kökenlerden gelen yabancı öğrencilere has ihtiyaçların belirlenmesi gerekliydi." dedi.

Teknolojinin hızla ilerlediği dönemlerde, doğal dil işleme ve büyük dil modellerine dayanan yazılımların çoğunlukla İngilizce ve Çince gibi diller için geliştirildiğini belirten Eryiğit, Türkçe gibi diğer dillerde ise yeterli çözümlerin bulunmadığını vurguladı.

Elde ettikleri verilerle hata etiketleme sürecinin önemine dikkat çeken Eryiğit, bu alanda bir dünya standartı oluşturduklarını ifade etti. Bu standart, yalnızca Türkçe için değil, tüm dilleri kapsayacak şekilde tasarlandı.

Prof. Dr. Eryiğit, öğretmenlerin bu etiketleme sistemini kullanarak öğrencilerden topladıkları verileri işaretlediklerini ve yapay zeka yazılımlarının da bu verileri öğrenerek hataları tespit edebilir hale geldiğine değindi. Eğitim kurumlarının bu süreçte büyük bir sürekç üretimi sağladığını belirtti.

Yazılımın faaliyete geçmesiyle birlikte, öğrencilerin Türkçe hatalarının türleri tespit edilmekte ve öğretmenlere raporlanmaktadır. "Örneğin, yapay zeka, 'Ben kendimi nefret ediyorum' cümlesini düzelterek 'Ben kendimden nefret ediyorum' şeklinde öneriler sunabiliyor," diyen Eryiğit, eğitimcilerin hangi konularda zorluk yaşandığını hızlı bir şekilde anlayacağına dikkat çekti.

Projenin, Türkçe öğrenimini büyük ölçüde geliştireceğini savunan Eryiğit, çeşitli demografik gruplara hitap eden hataların analizi için özel arayüzler sunacağını ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacağını belirtti. Yapay zeka sayesinde, dil öğrenme süreçlerinin daha etkili hale gelmesi hedefleniyor.

Yerli olarak geliştirilen bu yazılımın uluslararası platformda da dikkati üzerine çekeceğini kaydeden Eryiğit, yakın zamanda dil öğrenimi ile ilgili iki patent aldıklarını ve Türkçeye olan ilginin giderek arttığını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İTÜ Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülşen Eryiğit, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İTÜ Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülşen Eryiğit, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.