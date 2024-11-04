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Yade Hilal Özcan Müzik Atölyesi Bodrum'da Açıldı

Depremde yaşamını yitiren Yade'nin adı Bodrum'da müzik atölyesinde yaşatılacak.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 15:34
Yade Hilal Özcan Müzik Atölyesi Bodrum'da Açıldı

Yade Hilal Özcan’ın Anısı Bodrum'da Yaşatılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'da hayatını kaybeden Yade Hilal Özcan’ın adı, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki okulu Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu'nda yaşatılacak.

Müzik Atölyesi Kuruldu

Yade’nin annesi Ayşegül Özcan, kızının anısına yapılan "Yade Özcan Müzik Atölyesi" için bağışlar topladı ve kendi katkılarıyla bu projeyi hayata geçirdi. Bu atölye, Yade’nin müzik sevgisini ve yeteneğini ölümsüzleştirecek.

Açılış Töreni Duygusal Anlara Sahne Oldu

Müzik atölyesinin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, anne Ayşegül Özcan, Yade’nin öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Açılışta, Yade’nin son piyano konserinden kesitlerin yer aldığı resimler duvara asıldı.

Piyanist Olma Hayali

Anne Özcan, gazetecilere verdiği demeçte, kızının müziğe olan tutkusunu ve ünlü piyanist olma hayalini dile getirerek, "Fazıl Say gibi ünlü bir piyanist olmayı istiyordu. O şekilde olmadı ama bu şekilde adı anılacak. İnşallah bu atölyeden konservatuvar öğrencileri, geleceğin müzisyenleri, piyanistleri yetişir." dedi.

Yade Hilal Özcan, ailesiyle birlikte gittiği Hatay'da yaşanan deprem felaketi sonrası enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Bu zor olayda, anne Özcan ve erkek kardeşi ise kurtulabilmişti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'da yaşamını yitiren Yade Hilal Özcan'ın adı...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'da yaşamını yitiren Yade Hilal Özcan'ın adı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğrenim gördüğü ilkokulun müzik atölyesinde yaşatılacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'da yaşamını yitiren Yade Hilal Özcan'ın adı...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'da yaşamını yitiren Yade Hilal Özcan'ın adı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğrenim gördüğü ilkokulun müzik atölyesinde yaşatılacak.

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