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Yagi Tayfunu'nun Vietnam'daki Tahribatı: 143 Ölü

Vietnam'da Yagi Tayfunu'nun neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 143'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 09:20
Yagi Tayfunu'nun Vietnam'daki Tahribatı: 143 Ölü

Yagi Tayfunu Vietnam'ı Vurdu

Vietnam'ın kuzey bölgelerini etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı felakette, maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı 143'e yükselmiş durumda.

Afet Önleme ve Kontrol Dairesi Açıklama Yaptı

Yerel haber kaynağı Vietnam Plus'ın bildirdiğine göre, Afet Önleme ve Kontrol Dairesi, tayfun nedeniyle yaralanan yüzlerce kişi olduğunu ve 58 kişinin kayıp olduğu için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Gıda Yardımı ve Kurtarma Operasyonları

Yagi tayfununun ardından varılan açıklamaya göre, afetten etkilenen bölgelere gıda yardımı yapılacağı bildirildi. Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Yagi'nin etkilediği Haiphong kentine giderek yaklaşık 4 milyon dolarlık yardım paketini onayladı.

Tahliyeler ve Askeri Yardım

Yönetim, tayfunun etkili olduğu bölgelerde yardım ve kurtarma operasyonlarına destek olması için binlerce askeri personeli görevlendirdi. Yagi Tayfunu sebebiyle ülkenin kuzey kıyı kentlerinden 50 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Diğer Ülkelerde de Etkiler

Yagi Tayfunu, Filipinler'in kuzey bölgelerini de 3 Eylül'de vurmuş, bu bölgede 20 kişinin hayatını kaybetmesine ve 26 kişinin kaybolmasına yol açmıştı. Ayrıca, Çin'in Haynan eyaletinde de 7 Eylül'de meydana gelen tayfun sonucunda 4 kişi yaşamını yitirmiş, 95 kişi yaralanmıştır.

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