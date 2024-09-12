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Yagi Tayfunu'nun Vietnam Üzerindeki Etkileri: Can Kaybı 197'ye Yükseldi

Vietnam'ın kuzeyini etkileyen Yagi Tayfunu, ölü sayısını 197'ye çıkararak ülkede büyük bir felakete yol açtı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 09:47
Yagi Tayfunu'nun Vietnam Üzerindeki Etkileri: Can Kaybı 197'ye Yükseldi

Yagi Tayfunu'nda Can Kaybı 197'ye Yükseldi

Vietnam'ın kuzey bölgelerini derinden etkileyen Yagi Tayfunu'nun yol açtığı felakette, ölü sayısı 197'ye ulaştı. Ayrıca, 128 kişiden hala haber alınamıyor.

Tayfunun Yol Açtığı Olumsuz Koşullar

Yerel medya kaynaklarına göre, tayfun sebebiyle meydana gelen seller ve heyelanlar, bölgedeki yaşamı ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Başkent Hanoi’de ise Kızıl Nehir’den gelen sular kısmen çekilmiş olmasına rağmen, bazı alanlar halen sular altında bulunuyor.

Ülkede yaşanan seller, toprak kaymaları ve diğer kazalar nedeniyle şu ana dek 197 kişi hayatını kaybederken, 800'den fazla kişi de yaralandı.

Tahliye ve Kurtarma Operasyonları

Tayfunun etkilediği bölgelerde, Vietnam yönetimi kurtarma ve yardım çalışmalarını hızlandırmak için binlerce askeri personeli görevlendirdi. Ülkenin kuzeyindeki kıyı kentlerinden 50 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Diğer Ülkeler Üzerindeki Etkileri

Yagi Tayfunu, Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vurduğunda 20 kişinin ölümüne ve 26 kişinin kaybolmasına yol açmıştı. Çin'in Haynan eyaletinde de 7 Eylül'de 4 kişi hayatını kaybetmiş ve 95 kişi yaralanmıştı.

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