Yagi Tayfunu'nun Yol Açtığı Felaket: 8 Ölü, 95 Yaralı

Yagi Tayfunu'nun Vurduğu Yerler

Yagi Tayfunu, son günlerde Çin ve Vietnam'da büyük bir felakete neden oldu. İlk belirlemelere göre, tayfun toplamda 8 kişinin ölümüne yol açtı.

Çin'de Can Kayıpları ve Yaralanmalar

Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) bildirdiğine göre, tayfunun yarattığı tahribat özellikle Haynan eyaletinde hissedildi. Burada 4 kişi hayatını kaybederken, 95 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Vietnam'daki Etkiler

Vietnam'ın kuzey kıyısındaki Quang Ninh bölgesi, Yagi Tayfunu'nun en çok etkilendiği alanlardan biri oldu. Burada da 4 kişi yaşamını yitirirken, 78 kişi yaralandı. Yetkililer, tayfuna "son 10 yılın en güçlü tayfunlarından biri" olarak belirtti.

Elektrik Kesintileri ve Önlemler

Yagi Tayfunu, elektrik kesintilerine de sebep oldu ve bölgedeki alt yapıyı olumsuz etkiledi. Ayrıca, Filipinler'in kuzeyinde de 3 Eylül'de meydana gelen Yagi Tayfunu nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetmişti.