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Yagi Tayfunu Vietnam'da 127 Can Aldı

Vietnam'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölü, yaralı ve kayıp sayısında artış yaşandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 21:21
Yagi Tayfunu Vietnam'da 127 Can Aldı

Vietnam'da Yagi Tayfunu Faciası

Bölgeyi etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı zararın boyutları giderek daha da belirginleşiyor. Resmi kaynaklara göre, tayfun sebebiyle ölü sayısı 127'ye ulaşmış durumda.

Yaralı ve Kayıp Sayıları Artıyor

Vietnam'da meydana gelen bu doğal afet sonucu 764 kişi yaralanırken, 54 kişi hâlâ kayıp. Arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürmekte. Önemli Zararlar

Vietnam Afet Önleme ve Kontrol Dairesi, birçok nehrin taşma seviyesine yaklaştığını ve 48 binden fazla evin hasar gördüğünü bildirdi. Ayrıca, 108 bin 330 hektarlık tarım arazisi sular altında kaldı, bu durum tarım sektöründe ciddi kayıplara yol açtı.

Tayfunun Etkilediği Bölgeler

Cao Bang, Lao Cai, Quang Ninh, Hai Phong ve Phu Tho bölgeleri tayfundan en fazla etkilenen yerler arasında bulunuyor. Quang Ninh'de meydana gelen olayda 85 teknenin battığı bildirildi. Yardım Çalışmaları Devam Ediyor

Başbakan Pham Minh Chinh, Yagi Tayfunu'nun etkilediği Haiphong kentine giderek, zararların giderilmesi için yaklaşık 4 milyon dolarlık yardım paketi onayladı. Ayrıca, afetzede vatandaşların korunması için 50 binden fazla kişi tahliye edilmiş durumda.

Çevredeki Ülkelerdeki Etkiler

Yagi Tayfunu, daha önce Filipinler'in kuzey bölgelerinde de 20 can kaybına yol açmış, 26 kişi kaybolmuştu. Ayrıca, Çin'in Haynan eyaletinde de 4 kişi yaşamını yitirdi, 95 kişi yaralandı.

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