Yagi Tayfunu Vietnam'da Can Kayıplarını Artırdı

Yagi Tayfunu'nun Yol Açtığı Yıkım

Vietnam'ın kuzey kesimlerini etkisi altına alan Yagi Tayfunu, 14 can kaybı ve 187 yaralı ile büyük bir felakete yol açtı. Ayrıca, 13 kişi hala kayıp durumda ve arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Tahliye Çalışmaları ve Hasar Raporları

Yerel basında yer alan haberlere göre, tayfunun etkileriyle birlikte 50 binden fazla kişi, ülkenin kuzey kıyı bölgelerinden tahliye edildi. Quang Ninh eyaletinde, çoğunluğu balıkçılara ait olmak üzere 25 tekne büyük dalgalar ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle alabora oldu.

Yardım ve Kurtarma Operasyonları

Tayfunun yol açtığı afetin ardından, Vietnam yönetimi, etkilerini en azından azaltmak için yardım ve kurtarma çalışmaları yürütmek üzere binlerce askeri personeli görevlendirdi. Tayfun, 3 bin 400'den fazla evin yanı sıra binlerce dönüm tarım arazisine de ciddi zarar verdi.

Yakın Bölgedeki Diğer Etkiler

Geçtiğimiz günlerde, Çin'in Haynan eyaletini etkisi altına alan tayfun da dört can kaybına ve 95 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Ayrıca, Filipinler’in kuzey kesimlerinde Yagi nedeniyle yaşanan şiddetli yağış, sel ve toprak kayması, 20 kişinin ölümüne ve 26 kişinin kaybolmasına sebep oldu. Yagi Tayfunu'nun etkileri hakkında gelişmeler yakından takip edilmektedir.