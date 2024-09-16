Yagi Tayfunu Vietnam'da Felakete Yol Açtı: 292 Ölü

Yagi Tayfunu Vietnam'ı Sarstı

Son günlerde Vietnam'ı etkisi altına alan Yagi Tayfunu nedeniyle ölü sayısı 292'ye ulaştı. Vietnam News internet sitesinin bildirdiğine göre, Ulusal Afet Önleme ve Kontrol Dairesi'nden yapılan açıklamalar ışığında, tayfunun yol açtığı heyelan ve sellerin ardından yaşamını yitirenlerin sayısında artış yaşandı.

Kayıplar ve Arama Kurtarma Çalışmaları

Afet nedeniyle 38 kişinin kaybolduğu belirtilirken, arama kurtarma operasyonlarının devam ettiğine ve uluslararası destek alındığına vurgu yapıldı. Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, gelişmeleri değerlendirmek üzere bakanlıklar ve ilgili kuruluşlarla videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Ekonomik Hasar ve Altyapı Problemleri

Planlama ve Yatırım Bakanlığı, tayfun sonrası oluşan hasarın yaklaşık 1,6 milyar ABD doları olacağını ve bu rakamın artmasının beklendiğini açıkladı. Ulusal Afet Önleme ve Kontrol Dairesi, ülke genelinde yaklaşık 137 bin evin hasar gördüğünü ve 130 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu. Tayfunun etkisiyle altyapının ciddi şekilde zarar gördüğü belirtildi.

UNICEF Açıklamaları

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yagi Tayfunu'nun birçok çocuğun evsiz kalmasına, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin kısıtlanmasına yol açtığını açıkladı. Ayrıca, okulların hasar görmesi ve elektrik ile su kesintileri nedeniyle yaklaşık 2 milyon çocuğun eğitim, psikososyal destek ve okul beslenme programlarına erişiminde zorluk yaşandığı aktarıldı.