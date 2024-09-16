Yagi Tayfunu Vietnam'da Felakete Yol Açtı: 292 Ölü

Vietnam'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölü sayısı 292'ye yükseldi, afetzedeler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 11:00
Yagi Tayfunu Vietnam'da Felakete Yol Açtı: 292 Ölü

Yagi Tayfunu Vietnam'ı Sarstı

Son günlerde Vietnam'ı etkisi altına alan Yagi Tayfunu nedeniyle ölü sayısı 292'ye ulaştı. Vietnam News internet sitesinin bildirdiğine göre, Ulusal Afet Önleme ve Kontrol Dairesi'nden yapılan açıklamalar ışığında, tayfunun yol açtığı heyelan ve sellerin ardından yaşamını yitirenlerin sayısında artış yaşandı.

Kayıplar ve Arama Kurtarma Çalışmaları

Afet nedeniyle 38 kişinin kaybolduğu belirtilirken, arama kurtarma operasyonlarının devam ettiğine ve uluslararası destek alındığına vurgu yapıldı. Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, gelişmeleri değerlendirmek üzere bakanlıklar ve ilgili kuruluşlarla videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Ekonomik Hasar ve Altyapı Problemleri

Planlama ve Yatırım Bakanlığı, tayfun sonrası oluşan hasarın yaklaşık 1,6 milyar ABD doları olacağını ve bu rakamın artmasının beklendiğini açıkladı. Ulusal Afet Önleme ve Kontrol Dairesi, ülke genelinde yaklaşık 137 bin evin hasar gördüğünü ve 130 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu. Tayfunun etkisiyle altyapının ciddi şekilde zarar gördüğü belirtildi.

UNICEF Açıklamaları

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yagi Tayfunu'nun birçok çocuğun evsiz kalmasına, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin kısıtlanmasına yol açtığını açıkladı. Ayrıca, okulların hasar görmesi ve elektrik ile su kesintileri nedeniyle yaklaşık 2 milyon çocuğun eğitim, psikososyal destek ve okul beslenme programlarına erişiminde zorluk yaşandığı aktarıldı.

İLGİLİ HABERLER

O belediyeden 62.000 TL’ye arsa! 24- 25 Eylül’ü bekleyen kazanıyor

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye’nin Bakanları Brezilya’da Uçak Üretim Tesisini İnceledi
2
Emlak Sektöründe Doğrulanmış İlan Dönemi Başladı
3
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
4
Narin Güran Cinayetinde Babadan Şok İddia! Katilin İsmini Verdi: "Kızımı 80 Bin TL İçin Öldürdüğünü Düşünüyorum"
5
Adana Oto Galericiler Sitesi'nde Yangın Çıktı
6
İstanbul-Londra Uçak Seferinde Zorluk Çıkaran Yolcuya Cezası Kesildi
7
Afyonkarahisar'da Başarıların Kutlandığı Ödül Gecesi

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

Ziraat Bankası’ndan Emeklilere Büyük Müjde! Başvurana Anında 70.000 TL Ek Ödeme Fırsatı

O belediyeden 62.000 TL’ye arsa! 24- 25 Eylül’ü bekleyen kazanıyor

ÖTV indirimi o araçlarda devreye girdi! Yüzde 30 ucuza satışlar resmen bu sabah 09.00’da başladı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi