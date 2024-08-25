Yağışlardan Etkilenen 1065 Kişi Güvenli Alanlara Tahliye Edildi

Yağışlar Sebebiyle Tahliye Edilen Vatandaşlar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bazı illerde meydana gelen yoğun yağışlar yüzünden mahsur kalan 1065 kişinin başarıyla tahliye edildiğini açıkladı.

Uyarılar ve Müdahale

Açıklamada, Samsun için "turuncu" ve Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop ve Ordu için de "sarı" meteorolojik uyarılar verildiği belirtildi. Ayrıca, Samsun'da vatandaşlara SMS, cami ve belediye anons sistemleri ile uyarılarda bulunulmuş, polis ve jandarma araçları da gerekli ikazları yapmıştır.

Ortak Çalışmalar ve Alınan Önlemler

AFAD, jandarma, emniyet, sağlık, itfaiye ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda mahsur kalan vatandaşların tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi. 9 ilde toplamda 72 ihbara müdahale edildiği ifade edilmiştir.

Açıklamada, "Tüm kurumlarımız her durumda tetikte olup, gelişmeleri yakından takip etmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı daha dikkatli olmaları önem arz etmektedir" denildi.