Yağmur Yeşim Akbaş, İspanya'dan Türkiye'ye 4,5 Günde Motosikletle Döndü

Yağmur Yeşim Akbaş, İspanya’dan Türkiye’ye gerçekleştirdiği 4,5 günlük motosiklet yolculuğunu tamamladı. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Akbaş, uzun yıllar motosiklet kullanıcısı olduğunu ve bu dönüşün hem duygusal hem de keyifli anlar barındırdığını anlattı.

Rota, hava koşulları ve deniz geçişi

Yaklaşık 14 yıldır motosiklet kullanan ve geçmişte yarışlarda derece de elde eden Akbaş, son 3 yıldır Avrupa’da motosiklet sürdüğünü belirtti. Madrid’den Barcelona’ya kadar yoğun yağmur altında kaldığını, Barcelona’dan Roma’ya feribotla geçtiğini ve Roma’dan Bari Limanı’na inene dek şiddetli rüzgar ve yağmur yaşadığını söyledi. Akbaş, 'Ta ki Türkiye sınırına girene kadar ıslandım diyebilirim' ifadelerini kullandı.

Ekipman ve yol hazırlığı

Yol boyunca yanında aldığı ekipmanlardan söz eden Akbaş, kış olması nedeniyle hep kalın kıyafetler ve yağmurluklar bulundurduğunu, ayrıca yol yardım ve lastik kiti gibi temel malzemelerin yeterli olduğunu aktardı. 'Genelde her yerde her şeyi kolaylıkla bulabiliyorsun. Önemli olan sadece kendi korumalarını yanına almak' dedi.

Yol boyunca yaşananlar: Dostluklar ve zorluklar

Yunanistan’da bir gişe noktasında, beslenen sokak köpeklerinin aniden üzerine doğru koştuğunu ve başka bir aracın gelmesiyle güvenli şekilde ayrıldığını anlattı. Yine Yunanistan’da Türkçe konuşan insanlarla samimi sohbetler ettiğini, bazı kişilerin çay-kahve ikram etmek istediğini ve bir kadının kameraya öpücükler gönderdiğini belirtti. Madrid’den Türkiye’ye doğru ilerlediğini söylediğinde çevresindekilerin şaşkınlıkla tebrik ettiğini ifade etti.

Güvenlik ve konaklama deneyimi

Güvenlik açısından herhangi bir sorun yaşamadığını söyleyen Akbaş, sabah saat 5 gibi Yunanistan'da bulunduğu bir noktada yaklaşık 200 kilometre boyunca benzinlik veya dinlenme tesisi olmadığını, buna rağmen korku veya güvenlikle ilgili problem yaşamadığını aktardı. Annesinin yolculuğu boyunca uyumadığını, Roma'da sadece bir gece yaklaşık 7 saatlik bir konaklama yaptığını belirtti.

Sınırda duygusal an: Türk bayraklarına geçiş

Türkiye sınır kapısında yaşadığı duygusal anları anlatan Akbaş, 'Sınırda Yunan bayraklarından Türk bayraklarına geçiyorsun, geçişte gerçekten gözlerimden yaş geldi' diyerek sınırdaki tepkisini paylaştı. Askerlerin yolu açarak yardımcı olduğunu, pasaport kontrolünde de sıcak karşılandığını ve ülkesine giriş yapmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Akbaş, 'Ben biraz fazla milliyetçi bir insanım' ifadelerini kullandı.

Gelecek hedefleri

Asıl amacının dünyayı gezmek olduğunu belirten Akbaş, çocuğu büyüdüğünde birlikte seyahat etmeyi planladığını ve bir sonraki yolculuğunu birkaç kadın arkadaşıyla konvoy halinde yapmak istediğini söyledi.

