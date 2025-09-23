Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklama kararının ardından geçici tedbir uyguladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un, yürütülen soruşturma kapsamında geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Sungur hakkında “irtikap” suçu nedeniyle sürdürülen soruşturma çerçevesinde, Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 22 Eylül 2025 tarih ve 2025/204 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine işlem tesis edildiği kaydedildi.

Kararda, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırma uygulanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında konuya ilişkin diğer ayrıntıların yargı süreci tamamlandıkça değerlendirileceği belirtildi.