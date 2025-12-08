Yahşihan'da Alacak-Verecek Tartışması Kanlı Bitti: 1 Kişi Tabancayla Yaralandı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen olayda, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. E.Ö. (40), husumetlisi O.K. (34) tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, E.Ö. (40) ile O.K. (34) arasında alacak-verecek nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın ardından O.K. tarafından ateş edilen kurşun, mağdurun sağ bacağına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve Olay Yeri İncelemesi

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği bölgede detaylı çalışma yürüttü. Polis, şüpheli O.K.'nin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Soruşturma devam ediyor.

