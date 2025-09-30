Yahşihan'da Başkan Vekili Aydın Demirdirek seçildi

Kırıkkale'de, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un 'icbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan oylamada, AK Parti'li meclis üyesi Aydın Demirdirek başkan vekili seçildi.

Seçim süreci

Belediye nikah salonunda basına kapalı gerçekleştirilen Yahşihan Belediye Meclisi Toplantısı'na 15 meclis üyesi katıldı. Başkan vekilliği için aday olanlar arasında AK Parti'li Aydın Demirdirek ile AK Parti'li Hüseyin Şenol yer aldı. Yapılan oylama dörde kadar sürerken, dördüncü turda Demirdirek 10 oy, Şenol 5 oy aldı ve Demirdirek belediye başkan vekili oldu.

Aydın Demirdirek, seçim sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün sadece kendisinin kazanmadığını, 15 meclis üyesinin ve Yahşihan'ın kazandığını belirtti. Demirdirek, 'Eğer 6 ay içinde kanun ve yasalar çerçevesinde başkanımız dönerse emaneti kendisine teslim ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Hiçbir işçi ve memur arkadaşımız en küçük bir ayrımcılık görmeyecek. Teşekkür ediyorum.' dedi.

Soruşturma ve görevden uzaklaştırma

18 Eylül'de başlatılan soruşturmada, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte 8 zanlı gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sungur'un da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından Sungur geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verdi.

